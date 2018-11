La alcaldesa de Jerez pide disculpas al PP por sus palabras en un pleno

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo, ha pedido disculpas a los ediles del PP "a los que haya podido ofender" con las declaraciones que efectuó durante un pleno municipal de la localidad pacense.

En su cuenta de Twitter, Borrallo indica que "en el calor del debate dije algo de lo que no me siento orgullosa. Pido disculpas a los ediles del PP los que haya podido ofender. No es mi estilo".

Virgnia Borrallo es la segunda por la izquierda EFE

La alcaldesa jerezana se ha pronunciado así después de que el PP haya pedido su dimisión como vicepresidenta de la Diputación pacense por afirmar en un pleno municipal este martes que "el PP está acostumbrado a ser corrupto en todos los ayuntamientos donde gobierna".

Querella

El PP, que ha pedido a la Diputación que cese a Borrallo de su cargo si no dimite, presentará además una querella criminal contra la alcaldesa jerezana en el caso de que no se retracte de sus palabras, según ha explicado a los medios el portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Juan Antonio Barrios.

Esta querella será presentada la semana que viene por todos los alcaldes populares que se han sentido "insultados".

Arropado por diversos alcaldes y concejales populares pacenses, Barrios ha indicado que estas declaraciones, realizadas durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jerez, son una afrenta a todos los ediles del PP, por lo que Borrallo ha de pedir disculpas.

Los concejales del PP "no pueden estar en ninguna mesa ni en ningún acto que presida la vicepresidenta de la Diputación mientras no rectifique y pida perdón a todos los alcaldes".