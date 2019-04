Los arrendatarios del matadero de Olivenza rompen el contrato y lo dejan sin actividad pero con deudas

El matadero de Olivenza está cerrado y con deudas a proveedores y trabajadores, después de que la empresa arrendataria desde otoño pasado, Meat Processin, rompiera el contrato con el propietario, que compró la instalación hace cinco años con la idea de hacer de él “la despensa del mundo árabe” en cárnicas.

En este momento la matanza y primera transformación están paradas y los trabajadores inactivos, después de que los arrendatarios hayan abandonado, por lo que los propietarios, el grupo árabe Golden Worldwide, busca soluciones según un comunicado de su representante, Ahmad Al Khatib.

Ahmad Al Khatib, en una visita a finales de 2017 a la Junta dentro de un grupo de representantes árabes en España

Los 24 trabajadores recibieron el 19 de marzo por parte de los gestores-arrendatarios orden de irse de vacaciones o de permiso hasta el 3 de abril, pero cuando volvieron se encontraron las puertas cerradas, y allí acuden todos los días desde entonces.

Les deben el mes de marzo y lo que va de abril, y han presentado dos demandas ante la autoridad laboral, por abandono de la empresa de sus obligaciones.

El propietario explica en su comunicado que compró el matadero en 2014, por indicaciones del entonces alcalde del PP, Bernardino Píriz, y confió en el equipo de personas “que me fueron presentadas y que, supuestamente, serían las expertas en este campo y tomarían las riendas de dicho proyecto para el beneficio de Olivenza y sus habitantes, debo confesar que me equivoqué”.

Lamentablemente, “descubrimos la mala gestión de los primeros responsables, que aprovecharon su cargo para su beneficio personal, olvidando el interés general de los trabajadores y del pueblo de Olivenza, debiendo exceptuar a la señora Camino, que actuó mirando el interés del matadero; pero dicha conclusión la saqué más tarde, una vez que salió de la empresa y dio paso al siguiente ‘gerente asesor, el señor Píriz”.

Teniendo en cuenta que “no conocía muchas personas en la región, hemos tropezado con este ‘gerente asesor’, que siguió el mismo camino que los anteriores. Y este ha sido el error, pues nos hemos dejado llevar pensando que sería el mejor para el matadero. Nos equivocamos en elegirlo y esto nos ha llevado a una situación de colapso económico en el matadero y la confusión que ha provocado en mí, entre la buena y la mala gente”.

A pesar de esos problemas que describe el representante de la propiedad, “nuestro objetivo siempre ha sido y sigue siendo buscar la forma por la cual el matadero de Olivenza siga funcionando, y, así los trabajadores sigan teniendo la oportunidad de continuar con sus puestos de trabajo, primordial objetivo de nuestra estancia en Extremadura”.

Embargo y problemas

En el mes de mayo del 2018 Golden Worldwide fue embargada “injustamente” por la Seguridad Social por una deuda “que no le corresponde, pues era deudas del antiguo matadero de Olivenza”. A raíz de este embargo, que está pendiente de juicio, “empecé a buscar soluciones a la situación y no fue fácil, ya que Golden no podía continuar en sus actividades debido a las comunicaciones masivas por parte de la Seguridad Social a todos los cliente y proveedores, avisándoles del embargo de sus operaciones, como así ha sido”.

“Forzado” por la situación a la que la Seguridad Social y la “mala gestión” habían llevado a Golden Worldwide, al colapso económico y, dado el interés que la propiedad expresa en que los trabajadores no perdieran su puesto de trabajo, aceptó el pasado mes de octubre de 2018, la firma de un contrato de arrendamiento del matadero con la empresa Olivenza Meat Processing S.L. [irlandeses de origen árabe], “que supuestamente era una empresa solvente, que se dedicaba a la comercialización de carne y que manifestaban conocer y tener la experiencia en dirigir el matadero Se hizo cargo del personal, respetando su antigüedad, condición que impuso la propiedad, fue aceptada y asumida totalmente por los responsables y administradores solidarios de dicha empresa arrendataria, que comenzó a realizar sus operaciones.

“Por motivos de conflicto entre los socios y administradores de Olivenza Meat Processin SL y el asalto al matadero que se realizó por los amigos de los gerentes, (están abiertas diligencias penales por esos hechos) optaron ellos por resolver”, sigue el comunicado del representante de los dueños de la instalación, el contrato con Golden Worldwide y su posterior marcha de las instalaciones del matadero, “situación que como propietaria del matadero, Golden no pudo ni evitar ni controlar, al no formar parte de dicha empresa. Así pudieron actuar al margen de la ley, dejando a los empleados sin saber a quién se deben dirigir e, incluso, dejando deudas con proveedores que confiaron en ellos al principio de su actividad”.

Los dueños reafirman su “compromiso” con Extremadura en general y Olivenza en especial, por lo que “seguimos y seguiremos buscando una salida digna al matadero para que siga con sus actividades y sus trabajadores, y que esperamos sea en breve”.

Jesús Soto, de la federación de industria de CCOO, ha pedido que demuestre con hechos esas intenciones, ya que desde octubre tiene pleno uso y derecho del matadero al haberse roto el contrato de alquiler.

Los arrendatarios irlandeses han cambiado el domicilio social, de las instalaciones de matanza a una casa de Olivenza donde vivía el gerente.