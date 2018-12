Barrios, servicios públicos y espacios patrimoniales, ejes de Ricardo Cabezas al frente del PSOE de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha señalado que su proyecto para Badajoz pasa por tres ejes fundamentales: las intervenciones para acabar con la desigualdad entre personas y barrios, la gestión de servicios públicos, y la rehabilitación de espacios patrimoniales y urbanos.



Una estrategia en la que tendrá un peso muy importante la "participación de la ciudadanía", según destacó Cabezas en el tradicional desayuno navideño con la prensa. Se ha mostrado convencido de que el Gobierno municipal "escribe sus últimas líneas", pese a la propaganda que realiza para vender un "progreso" que no se ha llevado a cabo durante toda la legislatura.

El candidato socialista ha afirmado que frente a esta forma de gobernar, ellos se basarán en la innovación de los servicios públicos y en el acompañamiento a los vecinos para que encuentren una ciudad "confortable", informa la Agencia Efe.

Las propuestas

El impulso de la movilidad, de los espacios públicos saludables, de las zonas verdes, para el ejercicio físico o para la cultura son otras de sus iniciativas, pues la Badajoz del futuro debe pasar por una "estrategia sostenible", apuntado.



Esta estrategia "debe dar respuesta" al crecimiento de la ciudad y a la modernización de la sociedad, y aprovecharlo para generar calidad de vida, según ha dicho. Cabezas ha expresado que la legislatura se ha caracterizado por un equipo de Gobierno sin mayoría absoluta, tuvo que "comprarla", en referencia a su pacto con Ciudadanos tras el relevo de Luis García Borruel por Julia Timón, al "no ser capaz de gobernar en minoría".



A su juicio esta situación se ha debido a la escasez de diálogo del PP, que solo se impulsó para consensuar la estrategia inicial de los fondos europeos "DUSI", aunque una vez aprobados no se volvió a contar con la oposición para pactar las intervenciones a llevar a cabo. Frente a ello, el PSOE ha llevado a cabo una legislatura "constructiva", ha destacado.



Según Cabezas, si no se hubiese roto el pacto entre PP y el Cs liderado por García Borruel, "las cosas hubieran sido distintas en el Ayuntamiento de Badajoz" durante esta legislatura.