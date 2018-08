Cordero propone a Podemos no apoyar al PSOE si el Hospital no lleva residencia de mayores

Ante la inminencia de las obras de rehabilitación del edificio, Cordero, ha pedido el informe sobre la situación actual a los responsables de Sanidad, pues él mismo, a su juicio "evidenciará" que este céntrico edificio es "la mejor" ubicación posible para una nueva residencia de mayores en Badajoz, según recoge Efe.

Por su parte, el portavoz de los socialistas pacenses, Ricardo Cabezas, responde sorprendido con las declaraciones de Podemos que los socialistas pacenses también comparten la necesidad de dotar de "nuevas plazas" y residencias de mayores a la ciudad.

Lo que han venido defendiendo "desde el principio", según ha apuntado, insistiendo que el PSOE coincide con la formación morada "en el fondo" de este asunto, al considerar que hay que ampliar las plazas sociosanitarias en la capital pacense, que es "lo importante", según apostilla.

No obstante, ha precisado que en lo que no están tan de acuerdo con Podemos es en "el sitio" como ya han venido manifestando, puesto que según ha insistido lo que se precisa son "más plazas" independientemente del lugar donde se decida instalarlas, ha concluido.

Más plazas

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, insiste en que "todas" las administraciones asumen que la ciudad precisa más plazas para mayores, "como reconoce la propia Junta de Extremadura", al proyectar la ampliación de la residencia de La Granadilla.



Sin embargo, insiste en que no se ha llevado a cabo el estudio al que se comprometió el PSOE extremeño, incluido en una enmienda en los presupuestos de la Comunidad de este año, para delimitar la mejor ubicación para estas nuevas plazas.



Además, ha lamentado que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, no espere a la llegada de este estudio para abordar la reforma de la planta baja del edificio, que condicionará los posteriores usos pese a no estar aún definidos.

"Error"

"Es un error, -ha incidido- pues es fundamental que este edificio tenga un uso social, tanto por su carácter histórico como por las necesidades actuales de la ciudad".



Según el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, en la actualidad no hay plazas públicas en la ciudad y las privadas pueden ser asumidas por muy pocas familias, debido a los altos precios actuales.



Por este motivo, son muchos los pacenses que deben recurrir a residencias ubicadas en otras localidades extremeñas para poder optar a este servicio, ha manifestado.



En este sentido, agrega que diversos movimientos sociales ya pedían desde el cierre del inmueble en 2003 que éste debía destinarse a residencia para mayores, solicitud que con el paso del tiempo se ha visto "acertada" a tenor del déficit actual de plazas en la capital pacense.