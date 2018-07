Critican falta de material y transporte en Espacios Educativos Saludables de Badajoz

La Asociación en Defensa y Recuperación de los Barrios Deprimidos ha denunciado "carencias" en los Espacios Educativos Saludables disponibles este verano en Badajoz, por no disponer de material para juegos o de transporte público para trasladar a los niños a las actividades complementarias, entre otras cuestiones.

El portavoz del colectivo, Antonio Chacón, ha explicado a Efe que los beneficiarios se encuentran con que no tienen la posibilidad de desplazarse en autobús público para participar en las actividades programadas más allá de los centros.



Como ha afirmado, estos Espacios Educativos Saludables no están concebidos para ser meros comedores escolares, ni para que los niños solo jueguen en los patios de los colegios, como ya hacen durante el curso escolar y por tanto ha pedido "explicaciones" ante las quejas de familias recibidas.



No en vano, la asociación enviará un escrito a la Junta de Extremadura, entidad que pone en marcha esta iniciativa, con todas las problemáticas que se dan en estos espacios, para que inste al Ayuntamiento o a la entidad que coordina estas acciones a que resuelvan la situación.

Colegios

Según el colectivo, existen además quejas tanto en el colegio Leopoldo Pastor Sito como en el de San Fernando por la ausencia de material para que los niños puedan jugar, o en relación a que no se ofrecen salidas programadas, entre otros.



Como ha explicado Chacón, en San Fernando los padres llevan incluso balones para que los niños puedan jugar en el centro.



El colectivo ha pedido una "solución" en relación a todos estos temas, que deberían ser "previstos" antes del inicio de las actividades, pues desde que se aprueban las bases hasta la llegada del verano "hay tiempo suficiente".



Antonio Chacón ha lamentado que este tipo de iniciativas, concebidas para atender las necesidades de ocio, formación y alimentación de los chavales durante el verano, se encuentren así con estos problemas.

Los Espacios Educativos Saludables se llevan a cabo este verano en tres colegios públicos pacenses, el San Pedro de Alcántara, en el Casco Antiguo, el Leopoldo Pastor Sito, situado en Cerro de Reyes, y el San Fernando, en la margen derecha, y suman en total un centenar de plazas.