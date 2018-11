Piden soluciones ante la proliferación de vertidos de ripios ilegales en barriadas

La Asociación en Defensa y Recuperación de los Barrios Deprimidos alerta de la proliferación de vertidos de ripios en barriadas periféricas de Badajoz, y ha pedido actuaciones para evitar estas prácticas.

El portavoz del colectivo, Antonio Chacón, ha manifestado a Efe que una de las causas de esta situación es la ausencia de una planta de reciclaje que se encargue entre otros de almacenar los restos de pequeñas obras y reformas en domicilios.



Tras el sellado de la escombrera ilegal de las Cuestas de Orinaza, como ha explicado, no se previó que quienes arrojaban estos ripios de forma ilegal podían seguir haciéndolo en otras zonas, como ha explicado.



Chacón ha puesto como ejemplo el final de la calle Juan de Ávalos, en la barriada de Suerte de Saavedra, donde han proliferado estos vertidos de ripios, entre otros debido a la ausencia de iluminación.



La barriada reclamó la instalación de iluminación en zonas que "prácticamente estaban a oscuras", situación que ha resuelto el Consistorio, aunque otros espacios siguen con escasa visibilidad.



Antonio Chacón ha citado otras zonas como el Cerro del Viento, la barriada de Pardaleras o el polígono industrial El Nevero, entre otros, donde también se llevan a cabo estos vertidos de ripios en la ciudad.

Soluciones

El colectivo ha pedido al Ayuntamiento que obligue a los propietarios de fincas privadas a que vallen sus solares, y una vez efectuado que el Consistorio informe con cartelería de las consecuencias de los vertidos ilegales.



"En las fincas valladas es mucho más difícil llevar a cabo estas prácticas", ha insistido el portavoz de la Asociación en Defensa y Recuperación de los Barrios Deprimidos.



A su vez, se ha instado a la Policía Local a que "no cese" de controlar estas prácticas, pues con la presencia de agentes se disuade a quienes llevan a cabo los vertidos.



Como ha explicado, quienes vierten estos restos de obras lo hacen donde "lo tienen más fácil, donde no hay vigilancia", y en ese sentido ha explicado que muchas de las personas que vierten ripios en Suerte de Saavedra no son de la barriada.



"Quien hace una reforma o una chapuza en su casa no va a quedar allí los ripios, los vierte donde puede, y sin planta de reciclaje buscan espacios poco vigilados", ha incidido.