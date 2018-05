Fragoso cambia su equipo de gobierno y sitúa a Solana al frente de Economía

La concejala María José Solana asumirá las funciones de la delegación de Economía, Hacienda, Patrimonio, Compras y Contratación en el Ayuntamiento de Badajoz, que ostentaba el alcalde, Francisco Javier Fragoso, desde el pasado septiembre tras la marcha de la edil María Paz Luján.

La remodelación de funciones en el equipo de Gobierno local, anunciada hoy por Fragoso para otorgar a Solana esas competencias, contempla además restar a la edil las funciones de Mantenimiento del Patrimonio Histórico y Consorcio, Policía Urbana, Estadística y Transporte.

De Mantenimiento del Patrimonio Histórico y Consorcio y Policía Urbana se ocupará el edil Francisco Javier Gutiérrez, que pasará a dedicación plena. Y los concejales Manuel Fuentes y Jesús Coslado asumirán Estadística y Transporte, respectivamente, mientras que el primero se encargará también de la Coordinación de Poblados, área de la que se encargaba hasta ahora Coslado.

El alcalde ha destacado la "capacidad" de Solana para aunar las nuevas competencias con las que mantiene tras la remodelación (Policía Local, Tráfico, Coordinación de Delegaciones, Coordinación de Proyectos Estratégicos, Relaciones con Portugal, Coordinación de Subvenciones y Educación).

Fragoso intentó llevar a cabo estos cambios a principios de año, según recoge efe, pero entonces se lo impidió el no reconocimiento por parte de la Junta de Extremadura de la condición de servicios especiales para el edil Manuel Fuentes, ingeniero agrónomo funcionario interino en la Administración autonómica, por lo que éste no pudo pasar a tener dedicación plena en el Consistorio.

Al no poder acometer estos planes, Fragoso tenía en mente la remodelación anunciada hoy desde hace "dos meses", pero decidió esperar a que pasara el debate de la cuenta general y de la liquidación de los presupuestos 2017, llevados a cabo en los plenos de abril y mayo, respectivamente

Críticas del PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha valorado que los cambios anunciados son "irrelevantes" y "no responden al interés general" de la ciudad a través de un comunicado, donde añade que esta acción constata una "falta de banquillo" en el PP local y "lo cuesta arriba que se le pone la legislatura al alcalde".

El portavoz del PSOE local ha asegurado que es el propio alcalde quien ha devaluado el cargo de concejal de Hacienda "hasta llevarlo a la irrelevancia", pues en ocho meses "no ha considerado importante" cubrir esta vacante."Son las cosas que tiene este alcalde, que en este caso no se sustentan en ningún argumento válido, -ha dicho- los retoques realizados son mera cosmética y no los notará la ciudad", ha agregado.

Cabezas ha lamentado que el PP "quiera hacer en los últimos nueve meses lo no realizado en los 39 meses transcurridos de legislatura", pues "llega tarde", a tenor de las críticas ciudadanas por el actual abandono de la ciudad. Además, tras poner en valor el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento en cuestiones de finanzas, ha apuntado que el equipo de gobierno es "flojo", y ese escaso banquillo es el que ha originado el retraso en los nombramientos, los cuales a su juicio son "intrascendentes e irrelevantes".

"A nadie se le escapa que el alcalde debiera hacer una crisis de gobierno, una remodelación en profundidad, pues es evidente que el equipo de gobierno no funciona, -ha afirmado- pero no se atreve por no cabrear y crear más división de la existente entre ellos".