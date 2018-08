Piden la dimisión de la concejala Villalba por ausencia de protocolos anti acoso en el Ayuntamiento

Podemos Badajoz y el Círculo de Feminismos han pedido la dimisión de la edil de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, Beatriz Villalba, por no haberse implantado aún en el Ayuntamiento los protocolos por acoso laboral y sexual y el Plan de Igualdad que exigen tanto las normas como Inspección de Trabajo.

En una rueda de prensa la secretaria local de Podemos, Erika Cadenas, y la portavoz del Círculo de Feminismos, Noelia Vargas, han lamentado que el Consistorio Municipal incumpla la normativa en este ámbito.



Cadenas ha afirmado que el Convenio Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos establecía un plazo de tres meses para la constitución de un Comité de Igualdad que impulsara los protocolos de acoso laboral y sexual y por razones de sexo, pero el Ayuntamiento, nueve años y medio después, sigue sin crearlos.



Como ha manifestado, el sindicato USO denunció el pasado octubre la ausencia de estos protocolos, lo que constató posteriormente la Inspección de Trabajo, que dio seis meses al Ayuntamiento para que los pusiese en marcha, lo que tampoco se ha realizado.



Erika Cadenas ha lamentado que estas cuestiones "preocupen tan poco" tanto al alcalde, Francisco Javier Fragoso, como a la edil Beatriz Villalba.

Casos

Según ha afirmado, la formación conoce dos casos de acoso en el Consistorio, en concreto a una mujer y a un hombre, según los propios testimonios de las víctimas, que lamentan la ausencia de un protocolo en el Ayuntamiento que les ayude y les permitiese denunciar.



Son unos casos que no trascienden ni se denuncian debido precisamente a la ausencia de este tipo de iniciativas en la ciudad, ha agregado.

San Juan

A este respecto, ha recordado que el Ayuntamiento también incumplió el acuerdo plenario para instalar en la pasada Feria de San Juan una mesa de información y de atención a las posibles víctimas de agresiones sexuales.



En este sentido, ha afirmado que hubo un intento de agresión sexual durante la Feria, que no se denunció "probablemente" porque la chica no pudo ser asesorada de forma suficiente.



Cadenas ha dicho al Ayuntamiento que no sólo valen mantener minutos de silencio cuando se produce un caso de violencia de género pues deben ir acompañados de medidas "reales y efectivas" en favor de la igualdad y contra la violencia machista.