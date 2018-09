Podemos pide que la cultura sea una constante más allá de “grandes eventos” como la Noche en Blanco

Podemos Badajoz pide que la cultura en la capital pacense no sea sólo "flor de un día", con motivo de La Noche en Blanco, y que haya una política en este ámbito "sostenida en el tiempo" y fundamentada en quienes crean cultura en la ciudad, para que la haya "todos los días y no sólo una noche".

Por ello insta a promover foros de debate y abrir los espacios para la creación, la cultura y la ciudadanía durante todo el año.

Según explica en un comunicado, esta manera de entender la política cultural "como una sucesión de actividades donde lo que más prima es el impacto mediático" implica "situaciones paradójicas como que haya edificios que sólo se abren esa noche en todo el año, con colas kilométricas durante la Noche en Blanco".



La formación ha solicitado un calendario de apertura regular de lugares como Puerta Palma, Torre de Espantaperros, La Giralda o el Fuerte de San Cristóbal, en lugar de concentrar en unas cuantas horas al mayor número de visitantes.



Además, estas actividades tienden a concentrarse en una sola zona de la ciudad, el Casco Antiguo, y la aglomeración de personas en sus estrechas calles impide el adecuado disfrute y contemplación de los eventos programados.



Pese a la extensión de la ciudad, la mayor parte de la actividad cultural " siempre" suele desarrollarse en el mismo lugar, "con el peligro de convertir el centro histórico en una especie de parque temático permanente, mientras en otras partes de la ciudad los eventos culturales brillan por su ausencia", explica la formación morada.

Abrir espacios

Para Podemos Badajoz la política cultural basada en crear "grandes eventos de consumo", y no en la incentivación de la creación cultural, no es lo "más adecuado".



Considera "fundamental" promover foros de debate y opinión del mundo de la cultura y de la ciudadanía, y la creación de un Patronato o Fundación Municipal de Cultura, con objetivos de coordinación, participación y gestión rentable y mancomunada de medios y recursos, que permita a particulares y colectivos ser los mecenas de la cultura de la ciudad.



También es necesario abrir los espacios para la creación, la cultura y la ciudadanía, se ha afirmado, pues las sedes de las asociaciones de vecinos o los centros educativos pueden y deben tener la mayor actividad posible, de manera que la falta de locales no sea un impedimento para la difusión de la cultura.