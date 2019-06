El juzgado levanta la suspensión provisional de las oposiciones a Policía Local de Badajoz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha decidido dejar sin efecto la suspensión provisional del proceso selectivo para la cobertura de 47 plazas de la Policía Local en la capital pacense, que había acordado la pasada semana.



Así lo ha confirmado este lunes la Policía Local de Badajoz en su perfil en "twitter", después de que hace una semana este mismo juzgado pacense decidiese suspender este tras la demanda presentada por el sindicato USO por presuntas irregularidades en las bases de la convocatoria de la oposición.



El fallo recogía que la parte impugnante alegó que ante el inicio del proceso selectivo, fijado para el jueves 13, era necesaria su suspensión "cautelarísima", pues de producirse una sentencia estimatoria de la demanda se causaría un "perjuicio irreparable" si la oposición se hubiera desarrollado y concluido.



No obstante, se abría un periodo para que el Ayuntamiento de Badajoz realizase las alegaciones pertinentes a este fallo, las cuales tras ser presentadas han llevado al juzgado a decidir el levantamiento de la suspensión.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ya manifestó un día después de decidirse la suspensión por el juzgado que plantearía alegaciones.



En esas declaraciones, el primer edil afirmó que veía "mala fe" en la demanda del sindicato impugnante, al entender que ésta "se podría haber presentado muchos meses antes, y no esperar a pocos días del inicio del proceso".



USO presentó esta demanda al alegar, entre otras cuestiones, que en las bases de la convocatoria, tanto en la categoría de agente como en la de subinspector de promoción interna, el sistema de designación de los miembros del tribunal no se ajustaba a la Ley de Función Pública de Extremadura.



Fragoso defendió a ese respecto que el proceso cumple con la legislación vigente, las normas marco de la Policía Local de 2017, donde se fija tanto el orden de los exámenes como la composición de los tribunales.