El Ayuntamiento de Cáceres, dispuesto a ceder terrenos públicos al centro budista

El Ayuntamiento de Cáceres se ha mostrado dispuesto a ceder suelo para que la Fundación Lumbini Garden ubique en la ciudad su proyecto de centro budista. No obstante la alcaldesa en funciones, María José Pulido, aclara que están abiertas "todas las posibilidades", tanto terrenos municipales como privados.

No ha especificado qué terrenos estudia el Consistorio como mejor opción y se ha limitado a señalar que "ahora toda la energía está en que Cáceres se muestre atractiva para que el centro finalmente se ubique aquí", informa la Agencia Efe.

"No hay ninguna solución al respecto, no hay ninguna propuesta sobre la mesa pero el Ayuntamiento no se puede cerrar a nada. Lo que se haga, tendrá que contar con la unanimidad del pleno", ha argumentado Pulido en referencia a la hipotética necesidad de tener que modificar el Plan General Municipal.

El viaje a Nepal

La alcaldesa en funciones, que este jueves ha presidido el pleno extraordinario municipal, cree que el proyecto supondrá un impulso para la mejora de las comunicaciones.

A preguntas de los medios ha asegurado que en el viaje de la delegación institucional extremeña a Nepal "se han hallado intereses comunes" relacionados con la dinamización económica a través del turismo, de modo que "las sensaciones son buenas y los primeros contactos positivos".

Ha señalado que las autoridades nepalíes están muy interesadas en mantener este puente con España y con Extremadura "y nosotros también estamos muy interesados en abrir la puerta a esa parte del mundo, que supondría una fuente de riqueza y también de intercambio de conocimiento".

Por último, ha asegurado que la colaboración con la Junta de Extremadura está garantizada, pues se hará el proyecto "todo lo rápido y ágil que se pueda".