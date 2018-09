Convocan una cadena humana en Cáceres para impedir que se sustituyan "árboles por coches"

Un total de once asociaciones y plataformas de Cáceres han convocado para el próximo domingo, día 9, la celebración de una cadena humana en la Avenida Virgen de Guadalupe para protestar por la reforma de la vía y la retirada del arbolado, y para pedir al Ayuntamiento que "reflexione" sobre su modelo de ciudad.

La Asociación Cáceres Verde ha explicado que durante el acto se leerá un manifiesto con sus reivindicaciones y se dará voz a todas las asociaciones que colaboran.

Comenzará en el cruce con la Calle Viena pasado el mediodía para "rodear" la arboleda de la Avenida, conocida como "paseo de las acacias", para lo que esperan contar con una movilización "importante" de la ciudadanía.

Así lo ha expresado su portavoz, Luis Alejandre, para quien la reforma de la travesía se hace por motivos políticos, "sin una estrategia clara de modelo de ciudad", y cambia "árboles por coches".

Árboles por carriles

En este sentido, ha explicado que van a desaparecer dos filas de árboles para "conservar" dos carriles para cada sentido y los aparcamientos, y que "no parezca que se hace juego al aparcamiento privado que se llevó un montón de árboles hace tres años".



"Una ciudad que debería evolucionar hacia el futuro está haciendo lo contrario y no tiene sentido que en pleno siglo XXI se estén cambiando árboles por coches, que es lo que está pasando aquí, y que, además, se disfrace con una falsa participación ciudadana y un falso medioambientalismo y proteccionismo del patrimonio verde", ha señalado Alejandre.



Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, explicó en agosto que de todos los árboles trasplantados de Virgen de Guadalupe "sólo once se pueden perder", a la vez que indicó que se van a sembrar más de 1.500 árboles "en la calle de al lado", en referencia a la ampliación del Parque del Príncipe.



Sobre esto, Alejandre ha apuntado que hacen falta árboles "también dentro de la ciudad" y, a su juicio, estos no son "fichas, objetos intercambiables o mobiliario urbano" y "no valen lo mismo once árboles dentro de 1.500 que en una calle determinada".

Expolio de patrimonio verde

Que "se deje de expoliar el patrimonio verde" de la ciudad con distintos proyectos, que se aplique "de una vez" un plan de movilidad urbana sostenible, con el objetivo de implantar formas de desplazamiento como la bicicleta, el transporte público y caminar; mayor participación ciudadana y transparencia en la política local son otras de sus reivindicaciones.



"No nos gusta hablar de cantidades de árboles sino que va a desaparecer un modelo que tiene ya ochenta años, esa calle la hemos heredado con cuatro hileras de árboles y pretenden quedar solo dos, tres con las palmeras centrales", ha reiterado el portavoz de Cáceres Verde