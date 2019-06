Charo Cordero emplaza al nuevo gobierno de la Diputación el futuro del Hospital Provincial de Cáceres

La presidenta en funciones de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha emplazado a que sea la nueva corporación la que decida el futuro uso del Hospital Virgen de la Montaña.

Ha señalado que hay muchas propuestas encima de la mesa, pero primero se necesita saber cuál es el estado del edificio.

Cordero ha recordado que se creó una comisión para dirimir este asunto, que seguirá vigente en la próxima legislatura, toda vez que el centro hospitalario quede vacío con el traslado definitivo al nuevo hospital universitario.

Una comisión que encargó un proyecto al área de Infraestructura de la Diputación "para conocer cuál era la situación estructural y arquitectónica del edificio", que tiene 126 años.

La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres ya le ha hecho llegar su propuesta de convertirlo en una residencia de ancianos, un centro de día y un espacio intergeneracional, asím como el proyecto de negocio hotelero en la ciudad, que ya plantearon los promotores que reconvertirán el Palacio de Godoy en un hotel de lujo. La presidenta en funciones ha precisado que, finalmente, el Gobierno provincial no se ha reunido con la promotora peruana como estaba previsto.

En cualquier caso, Cordero ha subrayado que el destino del inmueble "será una de las grandes decisiones de la corporación que se va a constituir en las próximas semanas", al tiempo que ha aclarado que "hay que buscar un proyecto que de vida a la ciudad y a la provincia "y en eso estarán de acuerdo todos los cacereños”.

"Tenemos que aprender de lo que ocurrió en la provincia de Badajoz, donde en el año 1987 el Hospital Provincial se quedó vacío y no se le ha dado un uso por problemas de falta de entendimiento entre la Diputación y el Ayuntamiento hasta esta legislatura", ha señalado. En cuanto a si se inclina más por una explotación privada o pública del espacio, la presidenta en funciones ha señalado que "no me quiero cerrar ninguna posibilidad".