La Junta solicita información complementaria a la empresa de la mina de litio de Cáceres

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de Extremadura ha requerido a la empresa Tecnología Extremeña del Litio información complementaria a la documentación aportada en su solicitud para la concesión de explotación de la mina de litio a cielo abierto en Cáceres, derivada del permiso de investigación.

Con fecha del 7 de noviembre se le ha requerido que se especifique con "mayor precisión" el sistema de abastecimiento de agua para el proceso minero, así como la previsión de abastecimiento de agua potable a las instalaciones de uso humano, informa la Junta en un comunicado.

Se le ha solicitado un análisis de las medidas de seguridad previstas para evitar daños a personas y bienes públicos o privados, y un diseño con mayor definición de las soluciones adoptadas para los accesos y en especial para las instalaciones sometidas a regulación específica de seguridad.

Plan de Restauración

En lo que respecta al Plan de Restauración, se le ha requerido una identificación y descripción detallada de los datos técnicos de la explotación, del proceso metalúrgico y completar la información relativa a la gestión del agua.

La empresa debe incluir y valorar nuevas alternativas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y explotación de los recursos minerales. "Aportar datos técnicos más detallados del hueco de explotación tras el agotamiento del recurso y del remodelado del terreno", informa la Agencia Efe.

También se le ha requerido una definición de las áreas y tiempos de implantación de "los distintos tipos de revegetación, cuantificación de las plantas, tratamientos selvícolas y presupuesto pormenorizado de todo ello".

Gestión de residuos

Con respecto al plan de gestión de residuos, se ha solicitado a la empresa la justificación de la manera en que el método elegido respetará la normativa, la metodología concreta para la generación de las muestras, un proyecto constructivo y de gestión de las instalaciones de residuos mineros, así como un calendario y presupuesto más detallado.

Para todo ello, la empresa dispone de 10 días hábiles a partir de la recepción de la notificación remitida. El pasado 16 de octubre fue la última vez que el Ayuntamiento de Cáceres instó por escrito a la Junta a remitir el informe de evaluación por parte de la Consejería de Medio Ambiente sobre los trabajos previos de evaluación que desarrolló TEL en la falda de la Montaña y que el Consistorio paralizó.

A nivel municipal resta por solucionar las alegaciones que presentó la promotora TEL contra la decisión del Ayuntamiento de precintar los trabajos iniciales en el paraje, por entender que se había excedido la licencia de obra menor. Una paralización que se produjo el pasado mes de febrero.

“Aquí no se puede hacer una mina”

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho que "aquí no se puede hacer una mina y ya está", en relación al proyecto de la explotación de litio a cielo abierto en Cáceres.

Ha señalado que la mina no se puede abrir porque no tiene la autorización del Ayuntamiento de Cáceres, por lo que no entiende qué hace el Gobierno regional con esas gestiones, según un comunicado del PP.

"¿Qué hace la Junta pidiéndole más papeles a la empresa, si el Pleno del Ayuntamiento ya se ha pronunciado a ese respecto, si los técnicos municipales ya se han pronunciado, si tiene que haber un principio de autonomía municipal, si la licencia, en primera instancia, la tiene que dar la comunidad autónoma?", ha preguntado el líder del PP en la región.