Luis Salaya saca adelante sus primeros presupuestos en Cáceres con el respaldo de Podemos y el exconcejal de Vox

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha sacado adelante su primer presupuesto de la legislatura con el apoyo de Unidas Podemos y del edil no adscrito y exconcejal de Vox Teófilo Amores.

Ha alcanzado la mayoría absoluta justa para aprobar unas cuentas que ascienden a 69,1 millones de euros, frente a los 70 millones de 2018.

El Pleno extraordinario celebrado este viernes ha dado a Cáceres sus primeros presupuestos desde 2018, dado que el Ayuntamiento está operando actualmente con las cuentas prorrogadas, informa la Agencia Efe.

Las cuentas de 2020

La edil de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa ha sido la encargada de abrir la sesión plenaria y ha vinculado el descenso presupuestario en relación a las anteriores cuentas a la caída de ingresos por las bajadas del IBI y la pérdida del canon anual del agua.

Ha resaltado el proceso de consolidación de empleo de la plantilla municipal, que provoca que las cuentas incluyan un fuerte aumento de 2,5 millones de euros en el capítulo de gastos de personal.

Por primera vez no se vincula la venta de parcelas a ingresos municipales, pero el Gobierno local no descarta "la enajenación de terrenos para generar ingresos y atraer empresas".

Entre las novedades también ha resaltado una subvención, por importe de 12.000 euros, para el colectivo LGTB y ha defendido las subvenciones en concurrencia competitiva en "aras de una mayor transparencia", tanto en cultura como en colectivos sociales y juveniles.

Postura de la oposición

Por su parte Teófilo Amores no ha entrado a debatir y ha incidido en que se lleva hablando tres meses de los presupuestos y "las posiciones ya están muy conformadas". Queda en el aire su continuación como edil o si abandonará su acta de concejal, como le pide Vox.

El portavoz popular, Rafael Mateos, ha criticado ese silencio de Amores y le ha recriminado que no argumente su apoyo y que tire a la basura 3.500 votos que fueron para Vox en las municipales.

Asimismo, Mateos ha argumentado el voto en contra del PP, porque el presupuesto es "regresivo, ficticio y no genera oportunidades". En su opinión, "nace muerto porque requerirá de operaciones de crédito" para afrontar inversiones no incluidas y que "convierten en papel mojado el programa electoral del PSOE".

La portavoz de UP, Consuelo López, ha considerado ‘suicida’ la bajada de impuestos practicada en la anterior legislatura por PP y Ciudadanos (Cs), y ha añadido que apoyan las cuentas porque quieren "explorar otro camino".

Hay que recuperar "el empleo público perdido e intervenir en el derecho a la vivienda", por lo que ha instado a generar planes transversales.

Los ediles no adscritos y exconcejales de Cs Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado en contra porque son unos presupuestos "continuistas", la previsión de ingresos es "un brindis al sol y una temeridad", por vincular ese anexo a la recaudación por los proyectos fotovoltaicos.

Por último, la portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha señalado que votan en contra porque no les queda claro "el proyecto de ciudad" y consideran que este presupuesto es "deficiente, poco social, irreal, no reduce los impuestos y no genera oportunidades para los cacereños". Ningún grupo de la oposición ha presentado enmiendas.