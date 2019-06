Luis Salaya dice que no será un obstáculo negociar áreas concretas de gobierno con Cs en Cáceres

El candidato del PSOE a la alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que "no será un obstáculo hablar de áreas concretas" del Gobierno local con Ciudadanos (Cs), con el fin de alcanzar un pacto legislatura, pero que están a la espera de que la formación naranja decida si quiere gobernar con ellos.

Salaya ha hecho estas declaraciones, antes de la sesión plenaria celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Cáceres, preguntado por la propuesta de Cs de obtener concejalías de peso en un supuesto gobierno de coalición, como Economía o Patrimonio.

El candidato del PSOE no ha confirmado ni desmentido la propuesta y se ha limitado a subrayar que su partido esperará a tener luz verde de la formación naranja, antes de valorar esa posibilidad. Según han informado a Efe fuentes socialistas, Cs habría solicitado la liberación de hasta cuatro ediles y en el caso de la concejala electa Raquel Preciados que llevara las áreas de Patrimonio, Turismo y Cultura.

"Como he dicho en todo el proceso, yo soy optimista pero prudente. Y entiendo que es una situación difícil, y tenemos que aprender todos a hacer política de otra forma. Hemos de calcular de otra manera, tenemos que acordarlo todo y tenemos que buscar la mayor estabilidad posible", ha manifestado el candidato socialista.

Salaya ha manifestado que su optimismo proviene de que "los únicos dos partidos que suman mayoría absoluta son PSOE y Cs; la alternativa es un gobierno que podría generar cierta inestabilidad", en referencia a que la suma de PP y Cs necesitaría al único concejal electo de Vox, Teófilo Amores, para conformar mayoría absoluta.

En este contexto se ha referido al tripartito (PSOE-IU-Foro Ciudadano) con el que gobernó la socialista Carmen Heras entre 2007-2011. A su juicio, fue "una legislatura difícil", en la que Heras hizo "un trabajo magnífico, pero que generó tensiones al tener que gobernar a tres bandas".

Por último ha manifestado que todavía no hay fijado ningún nuevo encuentro con la formación naranja.

La postura del PP

Los populares sí se reunirán esta tarde con Cs en el Consistorio. Al respecto, el candidato popular, Rafael Mateos, ha señalado antes del inicio de la sesión plenaria que confían en que "Cs se decante por formar un gobierno de centro derecha y no por que Cáceres sea gobernada por la izquierda".

"Nosotros intentaremos formar ese gobierno y vamos a hacer propuestas a Cs para dar estabilidad y progreso a esta ciudad los próximos cuatro años", ha señalado. Preguntado también acerca de la propuesta de Cs de obtener concejalías de peso, Mateos ha declinado hacer valoraciones.

"Hasta que no me hagan una propuesta formal, no me voy a pronunciar sobre ello", ha contestado. Fuentes populares han señalado a Efe que la opción de ceder el área de Economía a Cs no sería viable con María Guardiola, concejala en funciones de Economía y Hacienda, de número 2 en la lista de Mateos.