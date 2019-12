El PSOE negocia un acuerdo con Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres para toda la legislatura

El portavoz municipal de Cáceres, Andrés Licerán, ha explicado que el ejecutivo socialista está negociando con Unidas Podemos, para alcanzar “no solo un acuerdo de presupuestos puntual para 2020, sino un acuerdo político de gestión que dé estabilidad a lo largo de toda la legislatura”.

En este sentido y a preguntas sobre las pretensiones de la formación morada de incluir nuevas tasas para aumentar los ingresos de las arcas municipales, Licerán no esconde "que está encima de la mesa un nuevo modelo de fiscalidad”.

Licerán ha recordado que el Gobierno local ya ha planteado “en numerosas ocasiones” que con los ingresos actuales y después de las dos rebajas consecutivas del IBI, aprobada por PP y Ciudadanos, esta situación se tiene que revertir "pero primero debe analizarse y estudiarse”.

En cualquier caso, Licerán no ha especificado ningún acuerdo con respecto a la subida de tasas e impuestos, pero sí ha puntualizado que “lo que se está estudiando actualmente no tendrá una aplicación directa en el presupuesto 2020”.

Impuestos a las fotovoltaicas

De esta forma el Gobierno local mantiene su apuesta de no subir impuestos el año que viene y suplir la merma de ingresos por las bajadas del IBI y la pérdida del canon anual del agua con los impuestos a las fotovoltaicas, informa la Agencia Efe.

Sí ha añadido el portavoz que “está encima de la mesa que se puede hacer una revisión de tasas y modificaciones para intentar mejorar los ingresos de las arcas municipales”.

Según el portavoz, hay muchísimos puntos en común con UP en el modelo de ciudad porque "queremos intentar un cambio, un giro en Cáceres que vemos necesario”.

No suman una mayoría suficiente

Pese a todo, PSOE y UP sumarían 12 ediles y no alcanzarían la mayoría absoluta de 13 concejales en el pleno para sacar adelante propuestas, por lo que el Gobierno local dependería del voto favorable de, al menos, uno de los tres ediles no adscritos.

“12 concejales siempre van a ser más estables que nueve concejales”, ha espetado Licerán, preguntado acerca del pacto anunciado con UP, y ha insistido en que “de ese modelo puede salir un proyecto de Cáceres progresista y sostenible”, en referencia al pacto con la formación morada.