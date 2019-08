El SES plantea una carpa provisional como cafetería para el nuevo hospital de Cáceres

El nuevo gerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero Mayoral, ha trasladado al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, la posibilidad de instalar una carpa provisional para dar solución a la ausencia de una cafetería en el Hospital Universitario.



El nuevo centro hospitalario carece todavía de este servicio, pese a que el Servicio Extremeño de Salud (SES) estimó que este establecimiento hostelero pudiera abrir sus puertas antes de verano, pero las obras fueron adjudicadas a finales de julio con un plazo de ejecución de cinco meses.



Al respecto, Escudero también ha señalado que el SES está a la espera de que el Ayuntamiento conceda la licencia de obra para poder construir la cafetería en el Hospital Universitario cacereño.



“El permiso de obra no va con retraso, pero lleva su trámite y había que retomar estos aspectos con el alcalde”, ha precisado el gerente del Área de Salud de Cáceres, en su primera toma de contacto con el primer edil cacereño.



La obra ha sido adjudicada a la empresa Servicios Hosteleros 13 S. L., que ha propuesto montar la citada carpa para “atender cuanto antes las necesidades de los usuarios del hospital; tanto de los acompañantes como de los enfermos”.

Punto de Atención Continuada

En esta primera reunión también se ha abordado el traslado del Punto de Atención Continuada (PAC), situado en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, para el que se está buscando un lugar adecuado a sus necesidades, así como la situación de las líneas de autobuses urbanos al nuevo hospital.



“Lo prioritario es desalojar el Hospital Provincial y devolvérselo a la Diputación de Cáceres, pero está el problema añadido, que no hemos encontrado espacio para reubicar el PAC”, ha afirmado Escudero.



“El PAC es muy grande”, y el gerente ha explicado que hay que ubicarlo en un lugar con accesibilidad y con suficiente espacio para las 19 personas que trabajan y los enfermos que acuden al servicio.



A su juicio, Cáceres no está libre de grandes espacios o instalaciones por lo que si se encuentra un sitio, el coste de la reubicación del PAC no sería excesivo, ha concretado el gerente.