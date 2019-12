Salaya confía en la oposición, menos en el PP, para aprobar sus primeras cuentas al frente del Ayuntamiento de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que confía en la 'buena predisposición' de los grupos de la oposición, menos en la del PP, para sacar adelante sus primeras cuentas municipales de esta legislatura.

Preguntado acerca de si confía en el voto favorable de Unidas Podemos (UP) y del edil no adscrito Teófilo Amores (que le daría la suma de 13 concejales que necesita para sumar mayoría absoluta), ha manifestado que no da por hecho nada y que espera que los presupuestos “salgan adelante con el mayor apoyo de ediles posibles”.

Ha subrayado esa buena predisposición de Amores y UP y espera que la mantenga Ciudadanos (Cs) después de la salida de Francisco Alcántara y Mar Díaz. También confía en que Alcántara mantenga abierta la puerta del diálogo tras su salida de Cs y ha arremetido contra el PP por “instalarse en el cuanto peor, mejor” y por ofrecer una visión “dramática de los seis meses de gestión que llevamos al frente del Ayuntamiento”.

Salaya ha recordado que el primer presupuesto que aprobó el ejecutivo (en minoría) de la exalcaldesa, Elena Nevado, se hizo gracias a la abstención del PSOE, informa la Agencia Efe.

Asimismo ha aclarado que el proyecto de presupuestos presentado “está abierto a enmiendas”, que el PP ha sido el único grupo en no presentar propuestas y que hay espacio para plantear mejoras en diversas áreas por parte de la oposición. Y ha mencionado “margen de mejora” en áreas como transporte urbano y medioambiente.