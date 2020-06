Más movimiento de gente en las calles con la supresión de los tramos horarios y mayor aforo en los comercios

La eliminación de las franjas horarias y la posibilidad de consumir en el interior de los locales de hostelería y restauración marcan el inicio de la fase 3 en Extremadura, cuyas calles presentan más afluencia de personas, si bien la movilidad interprovincial dentro de la misma comunidad aún no está permitida.

De hecho, esta última decisión ha sido adoptada por el Gobierno extremeño, en el marco de las competencias recuperadas, que ha optado por dar luz verde a la movilidad entre las provincias de Badajoz y Cáceres a partir del próximo 15 de junio.

Una demora motivada por que en las últimas semanas se han registrado algunas "amenazas de brote", tanto en Cáceres como en Badajoz, que tenían su origen en desplazamientos interprovinciales y en algún caso interregional y que "nos han hecho pasar días duros", según afirmó este pasado domingo el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Críticas del PP

"O no es verdad que se tengan la situación tan controlada o aquí está pasando algo que no nos cuentan”, ha respondido el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, pues Extremadura es la única CCAA que este lunes ha accedido a la fase 3 pero donde no se permite a sus ciudadanos la movilidad entre provincias.

Para Monago, la decisión de la Junta "sorprende”, ya que Vara, según han recordado desde el PP, fue el primer presidente autonómico que solicitó al Gobierno de España que se permitiera dicha movilidad hace ya más de 15 días e incluso llegó a plantear que se abrieran las fronteras con Portugal. "¿Qué ha pasado en estos días para un cambio tan drástico” si “antes queríamos ser los primeros y ahora vamos a ser los últimos”, se ha preguntado Monago.

Llamada a la responsabilidad

Por su parte, el PSOE ha apelado a la responsabilidad de todos para no volver atrás y ha calificado de "irresponsables" a los que están en contra de que se retrase una semana la movilidad entre las provincias de Cáceres y Badajoz.

En opinión de los socialistas, el objetivo prioritario ahora es que los trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad se vayan poco a poco insertando en el mercado laboral.

Movilidad a otras regiones

Para la movilidad con las regiones vecinas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León habrá que esperar al 21 de junio siempre que todas ellas y Extremadura den luz verde a esta posibilidad.

El hecho de que los comercios ya pueden abrir con un 50 % del aforo se ha podido comprobar en numerosos establecimientos, sobre todo porque no hay colas en la calles esperando turno para entrar.

En Mérida, en su céntrica calle de Santa Eulalia, en numerosos comercios había una mayor presencia de clientes, especialmente en sectores como el textil y las zapaterías. También en Badajoz y Cáceres ha habido más movimiento comercial.

La posibilidad de consumir dentro de los locales de hostelería y restauración, siempre que no se supere el 50 % de su aforo y se cumplan las condiciones ya establecidas en anteriores órdenes, ya se ha podido observar desde primera hora de este lunes, especialmente en cafeterías.

Además de los clientes en las mesas de las terrazas, se han unido otros que, a primera hora y dado el descenso de las temperaturas que se registraba esta mañana, han optado por desayunar en el interior de los establecimientos.

Apertura de discotecas y bares

Ya se permite la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se superen un tercio de su aforo, frente a lo que el Consejo General de Enfermería ha mostrado su preocupación. A su juicio, el ambiente de ocio nocturno "puede ser propicio para que las personas bajen la guardia, sobre todo la gente joven", que, en su opinión, se está relajando más a la hora de cumplir las normas y recomendaciones.

Enfermería ve necesario que el Ministerio de Interior, las fuerzas de seguridad, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pongan en marcha dispositivos de vigilancia e inspección en los locales de ocio nocturno para velar por el "estricto cumplimiento" de las medidas de seguridad.

Por su parte, las autoescuelas han reclamado al Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas con competencias en la fase 3 de la desescalada que aumenten la flexibilización y permitan que el aforo de los centros de formación vial sea del 75 %.

Otras actividades

Las bibliotecas pueden realizar actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50 % del aforo.

Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados y se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75 % del aforo hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados.

Se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto del total de plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano.

Las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre incrementan su aforo hasta el 50 % y no más de 800 personas. En los locales de juegos y apuestas, se establece el aforo máximo permitido en un 50 %.

En los hoteles se pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50 % del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.

En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50 % y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas.