Los cerezos del Jerte han acumulado 800 horas de frío, suficientes para una floración óptima

Los cerezos del Valle del Jerte han acumulado a día de hoy más de 800 horas de frío, cantidad que se encuentra cerca de la media de otras campañas y que, de momento, resulta suficiente para conseguir una floración óptima.



Así lo ha resumido en declaraciones a los periodistas el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, Emilio Sánchez, que ha destacado que los mínimos de frío se han sobrepasado ya en algunas zonas, mientras que en otras están prácticamente en la media.



Durante el invierno, los cerezos necesitan de media entre 800 y 900 horas de frío, es decir, necesitan soportar durante ese tiempo temperaturas entre 0 y 6 grados centígrados para una correcta preparación de la floración.



El número de horas de frío necesarias varía entre unas variedades y otras, de tal forma que las más exigentes, como pueden ser la burlat y las picotas, necesitan el máximo de horas posible.



El cerezo es un frutal que en invierno no requiere demasiada agua, de ahí que sea más importante que desde finales de febrero la temperatura se vuelva estable.

Fechas variables para aflorar

La floración de los cerezos no se produce en una fecha fija, sino que varía dependiendo de las condiciones climatológicas que se produzcan durante el invierno y en las fechas próxima a la floración.



Lo habitual es que se produzca durante la segunda quincena de marzo y primera semana de abril, suele durar unos 10 días, pero las fechas exactas de la floración no se saben casi hasta cuando empiezan a florecer los cerezos.



En cuanto a la fecha de la próxima floración en el Valle del Jerte, ésta resulta muy difícil de determinar, ya que entran en juego múltiples variables todas relacionadas con el clima.



No obstante, si los árboles acumulan suficientes horas de frío, lo normal es que la floración sea más rápida.



Según ha informado la Oficina de Turismo del Valle del Jerte a través de su página web oficial, a día de hoy los brotes de los cerezos "ya están empezando a abultarse".



"Podríamos tener floración a partir del 20 o 22 de marzo aproximadamente, si las previsiones meteorológicas se estabilizan", ha explicado la Oficina de Turismo.