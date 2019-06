40 colectivos repudian un tripartito municipal en Badajoz que Cabezas (PSOE) consideraría un escándalo

Cuarenta asociaciones y colectivos de Badajoz se han pronunciado este lunes contra un posible tripartito PP-Ciudadanos-Vox en Badajoz, en una jornada en la que han empezado las conversaciones preliminares para dar solución a las investiduras de alcalde y gobernabilidad en esa ciudad más en Cáceres y Almendralejo, en las cuales ha ganado el PSOE en todos los caos pero necesitaría a Cs para formar mayorías y estabilidad.

n el manifiesto, leído este lunes durante una concentración por la representante de la asociación Salvemos el Guadiana, Corinne Martínez, las entidades rechazan a una formación, Vox, que "no cree en los derechos y en las libertades dadas durante los 40 años de democracia, y que pretende acabar con las leyes y derechos que defienden la igualdad, la tolerancia y el respeto a la pluralidad".

"Quieren acabar incluso con el marco constitucional autonómico y con la pertenencia a la construcción europea". Las entidades rechazan así que Vox pueda formar parte de un gobierno municipal, que únicamente podría ocurrir con un pacto con el PP y Cs que permitiera mantenerse como alcalde al popular Francisco Fragoso.

Según las asociaciones firmantes, "la ruptura del bipartidismo, más que dificultar la gobernanza de los municipios, debe servir para enriquecer la vida política de las ciudades, tal y como muestran los resultados". Los comicios municipales "no pueden ser por tanto la excusa para quienes pretenden retroceder en derechos y libertades fundamentales" y que en el caso de Badajoz pueden llegar a decidir "quien será el alcalde".

Para las entidades, las urnas han dejado de dar su apoyo al actual equipo de gobierno del PP, al no ser ya la fuerza más votada, aunque el PSOE precisa del apoyo de cinco concejales más para gobernar, por lo que solicitan a los partidos que "no permitan que el futuro pase por lo que decida el concejal de Vox".

Entre las entidades firmantes del manifiesto están las asociaciones de vecinos del Casco Antiguo, El Progreso, Antonio Domínguez, Suerte de Saavedra, Llera, Gurugú, Ciudad Jardín, Pardaleras, Huerta Rosales, La Paz, Cerro de Reyes, Santa Engracia y la asociación de propietarios de Fuente Caballeros. También suscriben Adenex, Fundación Triángulo, Salvemos el Guadiana, la Unión de Comunidades Islámicas, la mezquita, la Coordinadora Estudiantil, Salvar el Parque Ascensión, la Plataforma de Pensionistas y el Colectivo de Huertos Urbanos, centros de promoción de la mujer o la parroquia de la Asunción, entre otros.

Cabezas: “Sería un escándalo”

Por su parte el candidato socialista a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas (PSOE), cree que sería "un auténtico escándalo" que Ciudadanos apoyase la continuidad de un gobierno municipal del Partido Popular, de la mano además de Vox.

Un apoyo de la formación naranja al PP "daría continuidad a un régimen político instaurado en esta ciudad" caracterizado por "focos de derecha que se han beneficiado de una determinada forma de gobernar y de una red clientelar".

Hasta ahora solo ha mantenido conversaciones informales con el resto de formaciones y las reuniones comenzarán esta semana, la primera de ellas con Unidas Podemos.

Después se reunirá con el resto de grupos con representación municipal, salvo con Vox, de modo que también hablará con el PP, a quien le pedirá que se abstenga en un ejercicio de responsabilidad en favor de la ciudad.

La lista que encabezaba fue la más votada, mientras que la derrota de los populares fue "extraordinaria" y, por tanto, "no cabe otra opción".

Además, considera que el programa electoral de Ciudadanos y el de gobierno del PSOE coinciden "al 90 por ciento", con "la única diferencia" de que el texto socialista está cuantificado "hasta el último céntimo de euro", lo que -ha dicho- no sucede con el de Cs a causa de "su falta de experiencia".

Alcalde socialista en Almendralejo

El portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha confirmado esta mañana por su lado que su partido no apoyará a José García Lobato (PP) para que repita como alcalde en Almendralejo. Lobato está investigado en una pieza del Caso Púnica, y el partido naranja ha recordado que eso es una línea roja para su formación: "No quiero anticiparme a lo que el Comité de Pactos decida, pero en esto el partido es bastante tajante: no vamos a apoyar o dar alcaldías a candidatos que estén en la situación en la que está el alcalde de Almendralejo". No ha descartado, sin embargo, apoyar al PP si cambiara de candidato: "Lo decidirá el Comité Regional y Nacional de Pactos".

En las pasadas elecciones del 26 de mayo en Almendralejo ganó el PSOE con 10 concejales, pero la mayoría absoluta está establecida en 11. El PP obtuvo 7, Ciudadanos 3 y Vox 1. La llave la tiene en este caso el partido naranja.

Badajoz y Cáceres

En cuanto a Cáceres y Badajoz, Polo se remite a lo que decida la comisión de pactos e insiste en que se basarán en programas y no en personas, además de apuntar a una de las claves para tomar una decisión: "Para nosotros es fundamental que se reduzca la burocracia, que se bajen tasas, que se facilite la apertura de negocios y que se atraigan empresas a las grandes ciudades". En Badajoz, el resultado electoral fue: PSOE 12, PP 9, Ciudadanos 4, Podemos 1 y Vox 1. En Cáceres, también ganó las elecciones el PSOE con 9 ediles, el PP obtuvo 7, Cs 5, Podemos 3 y Vox 1.

En cuanto a Villafranca de los Barros, Polo confía en que Ciudadanos puede gobernar en el municipio, de modo que el PP “sea valiente y apoye a nuestro candidato". Ahí el resultado fue PSOE 8, Ciudadanos 5 y PP 4.

Alberto Casero, negociador nacional

El papel importante del ex alcalde popular de Trujillo, Alberto Casero, ha quedado comprobado en su designación la semana pasada para llevar adelante, junto a otro diputado nacional pero por Madrid, Antonio González Terol, la supervisión de los pactos municipales que se puedan alcanzar

Así el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, presidía en la sede nacional del PP la constitución del Comité para la Gobernabilidad, que coordinará las negociaciones para la constitución de gobiernos en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el Partido Popular tiene posibilidades de formar mayorías.

El equipo de negociación estará dirigido por el propio secretario general, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, la presidenta del PP de Navarra y diputada electa en el Congreso, Ana Beltrán, así como la vicesecretaria de Política Social y coordinadora de campaña de las elecciones municipales y autonómicas, Cuca Gamarra.

Luego hay áreas de autonómicas y municipales, y en esta última Casero es uno de los dos responsables.