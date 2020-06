“No conozco a ningún alcalde que cierre la piscina porque no la pueda pagar”

El Gobierno regional respeta las decisiones de los alcaldes que hayan resuelto no abrir las piscinas públicas, y la autonomía y soberanía que tienen para tomarlas ya que son “máximas autoridades en sus municipios, y máximos responsables de la vida de sus ciudadanos”, se ha pronunciado sobre el asunto la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña.

En ese sentido considera “tremendas” las declaraciones del presidente regional del PP, José Antonio Monago.

“Hay una cosa que es autonomía local”, replica Rosiña, “y yo no he oído a ningún alcalde del PP referirse a las declaraciones de Monago de ayer, que son tremendas, ‘que la Junta diga que se abran las piscinas’, oiga... Tenemos que respetar a los alcaldes, máximas autoridades en sus municipios, y máximos responsables de la vida de sus ciudadanos, y puedo decir, y yo me reuní con los presidentes de mancomunidades el otro día, que nadie piense que es una decisión fácil”.

Isabel Gil Rosiña, este miércoles en Mérida

Es verdad que “en algunos sitios se decidió de forma muy pronta, que en fase 1 ya dijeron que no abrían; me imagino lo tristes que son estos días para alcaldes que toman esas decisiones, y los que las tomaron podrían revocarlas pero habrán escuchado a los vecinos y tienen que decidir, todos deberíamos ponernos alguna vez en el papel de quien tiene la última palabra en una cuestión”.

Reforzar alternativas

En la decisión de reforzar el programa veraniego de ocio y tiempo libre de niños y jóvenes, el Diviértete Extremadura, ha influido la cuestión de las piscinas, “que en los pueblos cubren la oferta en las horas centrales del día, si no, qué hacemos con los muchachos. Al menos tenemos esta alternativa bien hecha desde el entretenimiento, la educación y también la conciliación”.

Isabel Gil lanza un mensaje de tranquilidad y serenidad: “La campaña de verano no se va a perder porque no se abran piscinas, esperemos que sea buena a pesar de las dificultades que tenemos, y hay mucha gente por ahí esforzándose, reinventando negocios y adaptándose para estar preparados

¿Problema sanitario o económico, el de no abrir piscinas? “Yo no conozco”, responde la portavoz, “que ningún alcalde haya cerrado una piscina porque no la pueda pagar, porque otra cosa no pero los alcaldes las tienen hecha un dulce, y cuando llega abril o mayo están preparándola para tenerla lista para el verano; todos, del partido que sean, sacan las plazas para los muchachos cursos natación, las mujeres hacen aquagym…, pero es que es una decisión que solo compete a los ayuntamiento y tenemos que respetar”.