El consejero de Sanidad, si le ofrecen ser ministro, “tendría que pensarlo”

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha asegurado este jueves que no se ha planteado la posibilidad de que pudiera formar parte de un futuro gobierno de Pedro Sánchez, ya que es algo "muy prematuro" plantearse esas posibilidad y "son cosas que no depende de uno".



Vergeles ha respondido así a preguntas sobre la posibilidad de que fuera requerido para formar parte del futuro Gobierno de Pedro Sánchez, una circunstancia que no se ha planteado "ni ha entrado en mis previsiones".



"Estoy en funciones funcionando en la consejería, no me he planteado esa opción, son cosas no dependen de uno si no de como se conformen los gobiernos y si quieren contar contigo y donde, es algo muy prematuro para plantearse esa posibilidad", ha aseverado.



No obstante, ha añadido que si se lo plantean "tendría que pensarlo, pero no puedo dar una respuesta clara", y ha añadido que en Extremadura se ha pasado "una legislatura muy dura" y quedan proyectos y muchas cosas por hacer, por lo que estar en Extremadura " es un reto apasionante".



En cualquier caso, ha recordado su compromiso con el partido "y me dejaré llevar por lo que mi partido me proponga o me diga", incluso volver a trabajar como médico.



"Todas las posibilidades están abiertas, ninguna por delante y todas son apasionantes"