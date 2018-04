El dueño del criadero ilegal de perros de Don Benito admite que él mismo los operaba

El acusado en el caso de un criadero ilegal de perros hallado en Don Benito (Badajoz) en el año 2015 reconoció ante la Guardia Civil que era él mismo el que realizaba intervenciones quirúrgicas en sus instalaciones a los animales.



El Juzgado de lo Penal Número 1 de esta localidad pacense juzga a P.V.J, a quien la Guardia Civil intervino, en noviembre de 2015, 55 perros enjaulados, que se encontraban hacinados en pequeñas jaulas y en condiciones higiénico-sanitarias precarias



Durante el registro que los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) realizaron a las instalaciones que se realizó tras las denuncias presentadas por Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), el dueño del criadero reconoció que él mismo realizaba intervenciones quirúrgicas a los perros.



Así lo ha corroborado este jueves uno de los agentes que realizó el registro, durante la segunda jornada del juicio que se celebra contra el dueño de este criadero ilegal.



Durante su declaración, el agente ha testificado que el acusado reconoció durante el registro "con toda naturalidad" que "les practicaba cesáreas, asistía los partos, les cortaba las cuerdas vocales para no molestar a los vecinos y les cortaba el rabo al nacer, por estética", a los animales.



Así, en las diligencias abiertas por la Guardia Civil, aparece el hallazgo de instrumental para coser, hasta 200 jeringuillas, más de 90 microchips y medicamentos como primperán y oxitocina, además de antibióticos sujetos a prescripción médica.

Malas condiciones

En cuanto al estado de los animales en el recinto, el agente ha relatado que las instalaciones no reunían las condiciones higiénico-sanitarias para acoger a los perros.



En el acta del registro, ha recordado, queda constancia de la inexistencia de ventilación, así como de múltiples animales que se encontraban en la misma jaula.



A su juicio, "no hay que ser veterinario ni miembro del SEPRONA para saber que el lugar no era el idóneo para los animales".



Por todo ello, ha constatado durante su intervención que "todo apuntaba a que se realizaba la cría ilegal y comercialización" de los animales, en un lugar del que P.J.V. declaró, según la Guardia Civil "no había pedido la documentación porque no era el adecuado".



Además, en el registro encontraron varios certificados de vacunación "que no corresponden con los oficiales".



Así, el SEPRONA, debido a las pruebas encontradas, reitera los delitos de falsedad documental, estafa y maltrato animal e intrusismo profesional.



Durante la jornada de este jueves han sido llamados a declarar los veterinarios que realizaron el peritaje de las instalaciones y los animales y que a día de hoy continúan asistiendo a los perros encontrados en el criadero ilegal.