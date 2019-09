‘Buñuel, en el laberinto de las tortugas’ no logra el sueño de competir en los Óscar

La película de animación ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, coproducida por la empresa extremeña The Glow Animation Studio y basada en el cómic del ilustrador cacereño Fermín Solís, no ha logrado el sueño de competir por el galardón a mejor película internacional en la 92 gala de los Óscar, que se celebrará el 9 de febrero en el Teatro Dobly de Los Ángeles (EEUU).



‘Dolor y gloria’, la cinta autobiográfica de Pedro Almodóvar, es la seleccionada por la Academia Española de Cine para competir por este galardón, según ha anunciado Belén Cuesta, y frente a las cintas ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Salvador Simó, y ‘Mientras dure la guerra’, de Alejandro Amenábar, que eran las otras dos preseleccionadas.



"Estamos muy emocionados por representar a España en esta ocasión", ha declarado la productora Esther García en representación del director manchego, que estos días está volando a Norteamérica para presentar su cinta en las salas de Estados Unidos y Canadá. El estreno en las salas estadounidense permitirá a la película "competir en otras categorías" del Óscar, ha explicado García.



La lectura ha tenido lugar en la sala de proyecciones de la Academia de cine, llena de cámaras y periodistas. Al finalizar de hablar con los periodistas la directora de producción de "El deseo" se ha mostrado emocionada mientras llamaba por teléfono a los actores: "Asier (Etxeandía) ¿ya te has enterado?", se le ha escuchado en la sala.

Almodóvar

Ya conoce los mecanismos de la academia estadounidense: con la cinta "Todo sobre mi madre" ganó el galardón a mejor película en lengua no inglesa en 1999 y, cuatro años después, "Hable con ella" ganó el Óscar a mejor guion original.



A esas dos se suman otras cinco nominaciones en Hollywood desde 1988, cuando fue candidato al Óscar por primera vez, al mejor filme en lengua no inglesa -categoría que este año pasa a llamarse al mejor filme internacional- con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".



"Dolor y Gloria" narra la historia del director Salvador Mallo, alter ego de Almodóvar, a través de tres épocas de su vida: su infancia en un pueblo al que emigró con sus padres; su primer amor en el Madrid de los 80, y el presente, en el que su protagonista está apartado del mundo, depresivo y enfermo.



Protagonizada por Antonio Banderas, que consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, la cinta cuenta con otros habituales en los filmes del director manchego, como Penélope Cruz y Julieta Serrano, y añade a Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia o Nora Navas.



"Dolor y gloria" ha sido vista por más de un millón de espectadores. Además, ha sido preseleccionada en los Premios del Cine Europeo, y competirá también en el 57 Festival de cine de Nueva York.



Almodóvar, que cumple 70 años el próximo día 25, acaba de recibir en el Festival de Venecia el León de Oro de honor, un premio que reconoce la trayectoria profesional de quien los responsables de la Mostra consideran el director español más importante desde Luis Buñuel.



De entre todos los filmes presentados a la categoría de mejor película internacional la Academia de Hollywood seleccionará nueve, un listado que habitualmente se da a conocer en diciembre. Y de esa preselección saldrán los cinco títulos nominados al premio.