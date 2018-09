Cáceres y Plasencia se suman a la Jornada Europea de Cultura Judía

Cáceres y Plasencia se adhieren, con visitas guiadas a sus juderías y jornada de puertas abiertas, a la celebración de la XIX Jornada Europea de Cultura Judía, que se desarrolla en 28 países, con la participación de más de 400 ciudades.

Así, la capital cacereña el próximo domingo 2 de septiembre pondrá en valor su pasado sefardí a través de visita guiada a sus juderías, que saldrá de la puerta principal del Consistorio, en la Plaza Mayor. Además, se abrirá al público, en el Palacio de la Isla, la sede de la Sinagoga de la Judería Nueva.

La jornada de puertas abiertas también se extiende al Centro de Interpretación Tres Momentos en la Historia de Cáceres en Torre Bujaco, el Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa.

Exposiciones

Y durante el mes de septiembre podrán visitarse en la ciudad dos exposiciones: ‘Encuentro en Sefarad: de la luz al secreto’, en el Palacio de la Isla, y ‘Juderías de España y Portugal’, en el Baluarte de los Pozos.

Las actividades, presentadas por el alcalde en funciones, Pedro Muriel, y el edil de Turismo Raúl Rodríguez, se incluyen en las jornadas "The European Association of the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage)" para destacar la diversidad y la riqueza del Judaísmo, promover el diálogo, el reconocimiento mutuo y el intercambio cultural.

Todo ello, a través de conferencias, conciertos, actuaciones o visitas guiadas, que tendrán lugar en pueblos y ciudades de toda Europa, según han explicado los responsables municipales, que han apuntado que el eje que vertebra las actividades de la edición es el "storytelling" (contar historias), una herramienta para la difusión de la herencia histórica, que supone "una oportunidad para explorar diferentes áreas de la herencia judía en Europa".

Plasencia

"La tradición oral es una constante en la historia y el imaginario colectivo del pueblo judío. Desde el enfoque bíblico, a las historias de las migraciones contemporáneas, las narraciones forman un mundo que pide, y merece, ser explorado y descubierto", precisa la Red de Juderías en un comunicado, donde apunta que en la edición pasada participaron más de 179.000 personas en las actividades desarrolladas en más de 420 ciudades, lo que convierte este evento en “una cita imprescindible de la agenda cultural europea".

Cementerio judio

También Plasencia se suma a esta celebración, con una visita guiada por el cementerio judío de El Berrocal, la judería local y el centro histórico placentino, que se realizará el 6 de septiembre.

Según recoge Efe, el Ayuntamiento de la capital del Jerte, orienta esta actividad gratuita especialmente a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años.

La visita guiada, tanto en inglés como en español, partirá desde la Oficina Municipal de Turismo a las 10:00 horas, y está limitada a dos grupos de 25 personas que se admitirán por riguroso orden de inscripción en dicha oficina.

Uno de los espacios que se visitarán es el cementerio judío de Plasencia, la única necrópolis de la cultura hebrea constatada documentalmente en Extremadura.