Cine independiente y portugués en la cartelera de la Filmoteca de Extremadura en junio

Doce películas y seis ciclos conforman la programación de la Filmoteca de Extremadura para el próximo mes de junio, en la que destacan propuestas notorias del cine independiente, como "Call Me By Your Name" y "The Florida Project", y la celebración del Día de Portugal.



El ciclo "Un verano de cine" estará protagonizado por filmes ambientados en la época estival como "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino y nominada al Oscar a Mejor Película; y "Cegados por el sol", remake del clásico francés "La piscina",(1969), que el mismo Guadagnino realizó en 2015.



El pase de "Call Me By Your Name' se realiza en colaboración con Fundación Triángulo, con motivo del Día del Orgullo LGTBI que se celebrará el 7 de julio, cuando ya no hay programación de Filmoteca, porque se retomará en septiembre.



Estas cintas podrían encuadrarse también en el ciclo "Cine indie USA", que recoge algunas de las propuestas con más proyección del cine independiente de Estados Unidos, fuera del circuito los grandes estudios de Hollywood.



Así, la Filmoteca proyectará "A Ghost Story", "La gran enfermedad del amor" y "The Florida Project", esta última se hizo con los premios de la crítica en Nueva York y San Francisco, tras su paso por Cannes. Esta obra ha sido, además, la elegida para la Filmoteca Itinerante.

Cine luso

Como parte de los actos de celebración por el Día de Portugal, la Filmoteca proyectará en sus cuatro sedes la película de Ivo Ferreira "Cartas de la guerra", que pone en imágenes las cartas que el escritor Antonio Lobo Antunes envió a su esposa durante los dos años que estuvo en Angola, trabajando de alférez médico en la guerra colonial portuguesa.



"Cine entre bambalinas", con motivo del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, proyectará "La corona partida", del director de "La catedral del mar" y series de como "Isabel, a la que precederá una 'masterclass' a cargo del diseñador de vestuario extremeño Pepe Reyes. También se proyectará el clásico "Cyrano de Bergerac" de Jean Paul Rappenau, protagonizado por Gérard Depardieu.



Dentro del ciclo "Cine español imprescindible" se proyectará una de las grandes triunfadoras de los premios Goya: "Handia". Debido a que "no ha podido verse en su idioma original, el euskera, en su exhibición comercial en Extremadura y es importante para nosotros que pueda disfrutarse en VOSE", en palabras del responsable de la Filmoteca, David Garrido.