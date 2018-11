La banda bosnia Dubioza Kolektiv y el Rapero C. Tangana, en Extremúsika

El rapero C. Tangana, autor de éxitos como Mala mujer y Bien duro, y la bandas internacional de origen bosnio Dubioza Kolektiv son las primeras confirmaciones importantes de Extremúsika 2019, que se suman a los grupos Aslándticos, El Duende Callejero, Descalzas, Les Motriz y Shoul & Libra Loggia.



El próximo mes de mayo Dubioza Kolektiv encandilará al público del Extremúsika, que se vuelve a celebrar en el Hípico de Cáceres, con una fusión musical que mezcla reggae, dub, hip-hop, ska y rock con folklore bosnio.



Los organizadores se encuentran también inmersos en la programación de la carpa transparente que acoge los conciertos de música electrónica y que el año pasado supuso "una de las sorpresas más agradables para los asistentes", ha dicho en Cáceres el director del ciclo, Carlos Lobo.



Varios pinchadiscos nacionales e internacionales animarán las noches de Extremúsika 2019, entre los que se encuentran Fátima Hajji, Brina Knauss, Junior London, Superlive y Twins Up.



Extremusika 2019 se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de mayo, con un "macroevento" que "dará la bienvenida a la primavera como uno de los festivales referentes en la península ibérica", ha subrayado la organización en una nota.



Desde que el año pasado se recuperase esta marca en manos de una productora regional (Progevents), Extremúsika regresa "reforzando su imagen con un día más de duración" y con la "diversidad musical como premisa del certamen".



Aunque la organización han precisado que el Festival "no abandona los orígenes rockeros" introduce "la música electrónica, el mestizaje y las nuevas tendencias como protagonistas de cada uno de sus escenarios".



La organización ya presentó un avance del cartel en septiembre con 40 bandas y solistas entre los que destacan La Pegatina, Natos y Waor, Tote King, Celtas Cortos, La Fuga, Ramoncín, Desakato, Koma, O'funk'illo, Amenoskuarto, El Último Ke Zierre, Josetxu Piperrak, Vinila von Bismark & The Lucky Dados, Porretas, La Ira y Saratoga,



Las nuevas bandas presentadas y los dj's aumentan a 50 el número de grupos ya anunciados.