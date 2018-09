Pastora Soler emociona a un abarrotado Teatro Romano en el Stone & Music

La cantante Pastora Soler emocionó este viernes a un abarrotado Teatro Romano de Mérida en su actuación enmarcada en el Stone & Music Festival. Presentó a los asistentes su último disco "La Calma", además de rememorar otras canciones de su trayectoria como la eurovisiva "Quédate conmigo".

Desde la organización del certamen han señalado que la voz femenina "más potente" del panorama musical nacional brilló anoche en la capital extremeña, donde cada uno de los temas que ofreció despertó sonoros aplausos.

El ambiente festivo de la ciudad con motivos de sus ferias locales se trasladó ayer al conjunto monumental gracias al flamenco y el pop de Pastora Soler, que contagió de energía al graderío que con ilusión la recibía en su primera vez en el Teatro Romano, informa la Agencia Efe.

Una iluminación y escenografía cuidada al detalle y un impoluto traje de chaqueta blanco ponían el punto de partida a un espectáculo que comenzó pasadas las 22:15 horas y al que asistió un público llegado de diferentes puntos de España. La cantante presentó a los asistentes su último trabajo, "La Calma", que llega después de varios años apartada de los escenarios, e interpretó temas como "La Tormenta", su primer single, o su segundo sencillo "Ni una más".

Durante casi dos horas de concierto, la de Coria del Río no paró de animar y festejar su presencia en el "Stone and Music Festival" pues no faltó el baile y la diversión desde que comenzó el espectáculo. "Cantar en Mérida es un sueño hecho realidad", confesó la cantante, que ofreció igualmente momentos para la nostalgia con canciones como la representada en Eurovisión "Quédate conmigo" y su popular tributo a Rocío Jurado con "Que no daría yo". Además, acompañada por la luces de los móviles del graderío, entonó la canción "Estrella", letra escrita íntegramente por la artista y que está dedicada a su hija.

Tampoco faltaron instantes con el sello propio de la artista, con la que interpretó "Desnudando el alma", que abrió el concierto, o "Invencible", última canción del espectáculo. Sus músicos, procedentes de Nueva Zelanda, Alemania o Sevilla, brillaron junto con Soler, la cual se separó unos minutos de ellos para desde la parte baja del escenario entonar "La mala costumbre", con el que mostró todo el cariño y cercanía al entusiasmado público. Entre los asistentes al show destaca la presencia de la exmiss España y diseñadora María José Suárez, que disfrutó del espectáculo cantando alguno de sus temas.

La organización del festival agradeció a la artista su presencia haciéndole entrega de la escultura de Terracota, de la mano del jefe de prensa del "Stone and Music Festival", Pavo Vadillo. Con este concierto concluye la primera semana del festival a la espera de recibir el próximo 8 de septiembre a los internacionales Il Divo junto con la Orquesta de Extremadura. Y para aquellos que todavía no tengan su entrada para presenciar alguno de los espectáculos del certamen todavía quedan localidades para "2Cellos" y Luz Casal.