Café Quijano, Cepeda y Chloé Bird actuarán en Palacio de Congresos de Cáceres

La programación se cerrará con un espectáculo a tres bandas de los humoristas Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura. Café Quijano actuará en Cáceres el próximo día 20 de enero, dentro de su gira "La vida no es la la la", donde presentarán dos décadas de éxitos, nuevas canciones y sus característicos boleros que les hicieron merecedores de cinco nominaciones a los "Latin Grammy Awards".



La artista extremeña Chloé Bird, que acaba de publicar su álbum "The Light in Between" se aliará con la OEx para desarrollar el espectáculo músico-familiar "Un mundo de niños raros" el 9 de febrero.



Un espectáculo articulado por 15 canciones a partir de los poemas del reconocido autor Raúl Vacas, a los que Chloé Bird "ha puesto música, acompañando los versos, envolviéndolos y apoyando su significado", explica la organización. Previamente, el 2 de febrero, será el turno del teatro musical de Tadeo Jones, basado en la taquillera película de animación de Mediaset.

Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura

La programación del primer semestre se cerrará el 22 de junio con la obra "El sentido del humor: dos tontos y yo", protagonizada por Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, que reúne a los tres cómicos sobre un escenario para analizar, desde su peculiar punto de vista, los mecanismos del humor, informa la Agencia Efe.



La programación incluye más de una decena de actuaciones de la OEx, entre los que destacan uno dedicado a las partituras de Leonard Bernstein, el autor de la banda sonora del filme "West Side Story", y otro que supondrá un repaso a los temas más conocidos de uno de los grupos folk más representativos de la región, "Acetre", el 15 de febrero y el 17 de mayo, respectivamente.



Por último el ex concursante de la pasada edición de Operación Triunfo Andrés Cepeda presentará el 16 de marzo canciones propias elaboradas con el productor y compositor David Sansebastián, de su álbum inédito, que saldrá a la luz el próximo 29 de junio.