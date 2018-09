Rodrigo Leão, Ismael Serrano y Javier Rubial, en el cartel del Gran Teatro de Cáceres

Cerca de medio centenar de espectáculos de música, danza, teatro, magia y humor componen el programa cultural del Gran Teatro de Cáceres para el último trimestre del año, cuyo telón alzarán el próximo 21 de septiembre los cómicos Rober Bodegas y Alberto Casado con la obra Pantomima Full.

Se trata de un programa "completo", que "atiende" a públicos de todas las edades y gustos, y que ha exigido un "esfuerzo económico" para que espectáculos "muy potentes", en carteleras de otras ciudades, se puedan disfrutar en la capital cacereña a precios "más económicos".

Así lo ha indicado en Cáceres la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, junto con los responsables de Cultura de la Junta, Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres, Miriam García, Álvaro Sánchez y Laureano León, respectivamente, quienes han presentado la programación de otoño de este espacio cacereño.

En lo musical, destaca el concierto del compositor portugués Rodrigo Leão, fundador del grupo Madredeus, quien estará el 3 de noviembre dentro del Misty Fest, que por primera vez cuenta con Extremadura en su programación en paralelo con la edición en Portugal.

Artistas de Extremadura

Además, Chloé Bird presentará su nuevo disco The Light in Between (29 septiembre), mientras que el artista extremeño Charly González pondrá los ritmos de blues y flamenco el 16 de noviembre en el Gran Teatro, al que también acudirán Ismael Serrano (1 de diciembre), Javier Rubial (7 de diciembre) y Siempre Así (19 de octubre).

Por la parte teatral, la actriz Lola Herrera volverá a Cáceres gracias a la obra Cinco horas con Mario, el 8 de diciembre, con la que estuvo hace más de 30 años. Además, la compañía portuguesa Chapitô presentará Electra, un teatro gestual sobre este mito, el 17 de noviembre.

No faltarán los clásicos del teatro como Valle Inclán, con Luces de Bohemia (6 de octubre) y Shakespeare, con El Sueño de una noche de Verano, que cerrará el día 9 de diciembre la programación otoñal. El público infantil tendrá cabida con dos espectáculos destinados a ellos: el musical El Maravilloso Mago de Oz (14 de octubre) y la comedia Doña Bruja Quiere Amigos (18 de noviembre).