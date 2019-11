Sting, Estopa y Pastora Soler, en el cartel del Festival Stone Music de Mérida

Sting, Estopa y Amaral, así como Pastora Soler, Ara Malikian, José Luis Perales y el espectáculo ‘God save The Queen’, son algunos de los artistas que pasarán este año por el Festival Stone Music Mérida.

El cantante británico Sting ofrecerá un concierto el 2 de agosto en el marco del Festival Stone Music de Mérida, al que llega dentro de su gira "My songs". Dieciséis premios Grammy a sus espaldas, y con 100 millones de discos vendidos, el ex The Police se subirá al escenario de las instalaciones emeritenses del Albergue "El Prado", para un concierto cuyas entradas salen este sábado a la venta.

Además el Stone Music ya ha cerrado las actuaciones de Pastora Soler (30 de agosto), Amaral (4 de septiembre) y este mismo mes Estopa (día 8), Ara Malikian (día 13), José Luis Perales (día 20) y el espectáculo "God save The Queen" (día 26). A excepción del cantante británico, el resto de estos conciertos tendrán lugar en el Teatro Romano.

Todavía faltan seis o siete artistas más para completar el cartel del festival emeritense, que el próximo año cumple su quinta edición, informa la Agencia Efe.