Vara espera que los recursos contra el concurso del Festival de Mérida se resuelvan cuanto antes

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, espera que se puedan resolver cuanto antes los recursos presentados por dos empresas al pliego del concurso para organizar el Festival de Mérida, pues son conscientes de que la preparación de "un buen" certamen se inicia en otoño.

Vara se ha expresado así al ser preguntado en rueda de prensa por estos recursos que mantienen paralizado el procedimiento para adjudicar la gestión del festival a partir del año que viene durante las dos próximas ediciones, con opción de prórroga por otras dos, y con un presupuesto de licitación de unos 15 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo regional desconoce si la presentación de estos recursos significa suspensión o no. "Yo creo que no, pero no deja de ser la opinión de un médico y no un jurista". En su opinión, empieza a ser "frecuente que se recurra por sistema casi todo", fruto de vivir en "un país profundamente democrático", en el que "la gente es libre de poder presentar los recursos, puede uno no entenderlo pero sí tiene que aceptarlo".

Contrato público

Ha defendido que la fórmula de contrato público es "la única que cabe dentro de la Ley del Contratos del Estado", y ha matizado que la adjudicación directa se da en otros festivales, que son privados y en los que la administración solo hace una aportación económica.

"Lo que no me gustaría es que nadie lo utilice de manera torticera", ha concluido el presidente extremeño.

Deuda del festival

Por su parte el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, que opta al concurso con su empresa Pentación Espectáculos, ha eludido opinar sobre este tema porque es "una parte" y entiende que de esto deberían pronunciarse "las administraciones". "Soy parte y sería injusto para las otras empresas que no pueden opinar, por lo que me abstengo", ha incidido.

Ambos se han expresado así en la rueda de prensa de balance de la última edición del certamen, en la que han sido cuestionados por la deuda que arrastra este evento cultural de ediciones anteriores a la gestión de actual director.

"Siempre de la mano del Consorcio, hemos conseguido revertir la preocupante situación económica y de público que tenía el festival", ha subrayado Jesús Cimarro. En este sentido Vara ha explicado que el Consorcio continúa pagando dicha deuda, con fondos que genera el propio festival y que "en un par de años estará liquidada.