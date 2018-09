Una adaptación de la obra Hipólito del Festival de Mérida inicia su gira en Cáceres

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el director de la Sala, Isidro Timón, que ha versionado junto a Emilio Valle la tragedia de Eurípides.



Este espectáculo se estrenó en el Teatro Romano emeritense el 22 de agosto con el sello extremeño de la compañía Maltravieso Teatro y La Almena Producciones.



El elenco de 14 actores, todos extremeños y encabezado por Alberto Amarilla, se reducirá a 10 intérpretes y se mantendrá el músico de escena.



Las acrobacias aéreas también dependerán de los escenarios donde se represente.

En el caso de la mítica Sala Maltravieso Capitol se suprimirán por las dimensiones del escenario.



Después de Cáceres ya hay comprometidas otras actuaciones, en concreto el 5 de octubre en la Casa de Cultura de Miajadas (Cáceres), en abril en el Teatro Bellas Artes de Madrid y, ya en próximo verano, la obra se representará en las extensiones del certamen de Mérida y en otro festival de teatro greco-latino aún por confirmar.

Programación

"Es un reto pero estamos muy ilusionados por ofrecer esta versión a otro público diferente después de la gran respuesta que obtuvimos en Mérida", ha señalado Amelia David, que codirige junto a Timón la Sala y que interpreta a Artemisa en la obra.



Timón y David han presentado la programación de septiembre de la sala después del parón veraniego y han destacado, además de a Hipólito, espectáculos como Un cadáver exquisito, un montaje de la compañía balear Estudi Zero, que recreará el próximo sábado, día 8, el mítico Cabaré Voltaire.



El 15 de septiembre se representará la obra burlesca "Gilipollas sin fronteras", de Morfeo Teatro, y la primera cita musical de la temporada será el día 22 con la fusión de jazz, blues y funk que propone Mría Honolulu & The Wahalotes.



La programación de este mes no incluirá sesiones cinematográficas porque "no han funcionado como esperábamos y nuestra condición de sala cultural no nos permite proyectar películas de estreno", ha agregado Timón