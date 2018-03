''Le deseamos mucha suerte a quien todavía busque objetividad en la prensa española''

A finales de 2016 Lagrimas de Sangre sacó su último disco, Viridarquía, y varias de sus canciones superan el millón de visitas en el portal de Youtube. Este sábado tocaron en la Sala Aftasí de la capital pacense. Cuatro de sus componentes (Microbio, Neidos, Still-Il y RamaLama) hacen un repaso por la actualidad política, su carrera musical y mucho más.

-En 2011 os involucrasteis con el 15M y apenas 11 días después sacabais tres temas, al contrario que una buena parte de la izquierda tradicional no dudasteis en volcaros. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Podríais destacar algo que aprendieseis?

Neidos: Realmente las canciones las teníamos ya, entonces aprovechamos para sacarlas. Fue todo muy de sopetón, nos enteramos de que había gente acampando y bajamos a verlo. A la mani fuimos, pero no sabíamos que había acampada. Cuando arrancó fueron días muy locos, estuvimos una semana o dos de nuestra vida muy centrados, ir y venir todos los días a la plaza.

Microbio: Creo que hablo por todos si digo que los integrantes del grupo somos hijos políticos del 15M. Venimos de una villa del Maresme, de abuelos convergentes, de casas grandes y urbanizaciones con piscina. Nosotros teníamos la conciencia política pero el primer contacto que yo tuve con los movimientos sociales y la idea de organizarse fue el 15M. La izquierda era muy crítica con el movimiento, pero a nosotros nos vino perfecto. Yo fui a un cole de monjas y era el rojo de mi clase, pero no sabía que éramos tantos.

N: Yo tampoco la vi tan crítica, al menos en Barcelona, tampoco sé en otros lados. Nosotros consideramos que todavía se nota el 15M. De ahí nacieron un montón de asambleas. El 15M como tal murió, pero lo interesante es lo que ha quedado. Esa cultura asamblearia que mucha gente descubrió ahí.

Still ill: Una de las cosas que yo me llevo es la sorpresa, porque no te lo esperas y de repente te encuentras un movimiento masivo. Como un poco lo que está pasando en Catalunya. Como que un día de repente un 11S salen un millón de personas a la calle. Un poco eso, que estas cosas vienen por sorpresa.

-Pronto será el séptimo aniversario del 15M. ¿Creéis que fue positivo? ¿Estamos mejor en cuanto a concienciación social que hace siete años?

M: Estamos más politizados. Para bien y para mal. Pero sí, se nota en que ahora hay debates políticos en televisión en prime time. Esto antes del 15M no existía. Había debates políticos en la 2 y a las tantas. Ahora la situación está fatal, pero a nuestra generación el 15M le vino bien.

S: El 15M ayudó a concienciar, había que quejarse de algo y no sabíamos muy bien de qué, no había propuestas muy concretas, estábamos muy cansados de un gobierno y un sistema, pero no teníamos muy claro hacia donde llevarlo.

M: Ha servido para renovar, ha salido mucha gente nueva. Pero la derecha que tiene el dinero se ha puesto las pilas y han sacado propuestas modernas como Ciudadanos.

SI: La represión también ayuda a concienciar. Ahora hay más represión que antes, al menos en Catalunya, nosotros lo que vivimos es un entorno completamente concienciado, por lo menos en el aspecto de la independencia. Mucha gente ya sabe que el estado español cada vez tiene menos de democracia y por lo menos por ahí la gente de todas las edades y ámbitos empieza a ser consciente de esto.

-Algunos dicen que tras el nacimiento de Podemos las calles se vaciaron. 8M, pensionistas, hoy las marchas básicas en Madrid… ¿Creéis que estamos ante el resurgir de las movilizaciones?

S: El subidón del 15M fue más que en conciencia en movilizaciones. Eso se ha ido transformando en tener más conciencia y menos movilizaciones.

N: Si que hay despuntes, pero… ¿Cuánto hace que no hay una huelga general? Hay una rebaja de la conflictividad bastante general por todo el país, pero luego hay un runrún que está funcionando, aunque no termina de haber otro boom. Esa gran cosa a la que todos se suman y todo el mundo aprende de ella y todo el mundo saca reflexiones como del 15M. Estamos en horas bajas.

-En 2012 escribís un tema para José Luis Burgos persona que quedó inválida y sin trabajo y a quien el banco no le quería aceptar el seguro que pagaba su hipoteca, 21 días en huelga de hambre, le apoyasteis y hasta le escribisteis un tema. Hoy el Gobierno y las instituciones aseguran que estamos saliendo de la crisis o que ya hemos salido y que todo va mejor. ¿Notáis esa mejora respecto al tema de la vivienda? ¿Y en general?

S: Lo que estamos notando es que nos echan, en Barcelona. Desde el centro hasta la periferia. No se puede vivir. A lo mejor la macroeconomía ha salido de la crisis, pero a costa de sueldos de mierda y de alquileres abusivos. Ahora todo el mundo tiene que compartir piso.

M: Es que lo de salir de la crisis… La crisis… hay gente que vive toda su vida en crisis. Se le puede llamar periodo, pero una crisis… ¿Cuánto dura? ¿Si se prolonga durante una década se le puede llamar crisis? La idea de crisis es como algo que ocurre ahora, de manera urgente y con una solución. ¿Puede durar una crisis años? Los ricos han salido de la crisis más ricos, pero luego hay gente que sigue en crisis.

Rama Lama: Incluso vemos como el capitalismo como sistema es cíclico y siempre que pasa por la parte baja de su propio ciclo se auto llama crisis pero no lo es, es una parte natural del propio ciclo, ha sido siempre así y siempre va a seguir. Ahora las cosas son más caras y los bancos volverán a tener líquido, si eso es salir de la crisis, entonces sí.

-Habéis explicado que Viridarquia viene a significar algo así como verde más gobierno, el gobierno de la naturaleza. ¿Creéis que actualmente es prioritario defender el medio ambiente y la naturaleza?

Ahora mismo justo ahora nos preocupan otras cosas igual más, pero sí, estamos a tope con eso. Es la base.

R: Igualmente creo que el disco siempre tuvo un color más pesimista que el que se ha leído desde fuera, por lo menos con las conversaciones que yo recuerdo haciéndolo. No era hacer un llamamiento a unirnos todos… era más bien mandar un mensaje de que todo se va a la mierda.

M: Es como que, si el mensaje verde se queda en el ecologismo, pero mantenemos la base del sistema capitalista que se basa en deforestar y en por ejemplo poner plantas petroquímicas, por mucho que pongas una botella de agua en la cisterna…

La canción de Carta Abierta se entendió casi como una canción de liberación animal y no, para nosotros era algo nihilista, Transmitir que esto nosotros no lo vamos a arreglar, que lo arreglen los rinocerontes. Es un mensaje punk de decirle a la gente: peña, es que estamos así.

-Hace pocos días vimos como eldiario.es publicaba la exclusiva de que Cristina Cifuentes falsificó su currículum y tras esto han ido saliendo cantidad de excusas que no se sostienen por parte de ella y del rectorado de la universidad. Lo que no ha salido han sido portadas de esto en ninguno de los medios escritos y en pocos medios digitales. En TV más de lo mismo. ¿Cómo veis la situación de la prensa en España?

M: A mí no me extraña en absoluto que la señora Cifuentes no salga en las portadas. Quien lea la prensa española y todavía esté buscando objetividad, le deseamos mucha suerte. Vivimos en tiempos muy oscuros, si el punk de los 80 lo pasaran por el filtro que se está pasando ahora… Al Valtonyc lo van a meter en la cárcel por decir que el rey es un putero. No sé, es como, bueno, pues si ya no puedes ni opinar…

S: Los medios de comunicación son una herramienta de los poderosos para hacer propaganda y para mantener su establishment.

R: Hace poco salió Álvaro Ojeda en la tele, diciendo que todos roban y que prefiere que le roben estos a que les robe un comunista. Esta forma de pensar es como que llega un punto que esta peña tiene la credibilidad de mucha gente porque toda esa gente es imbécil. Les da igual que mensaje sale en los periódicos. Que la gente se remitirá a: prefiero esto a que me robe un comunista.

-Los medios que publican noticias como esta y que tienen una mirada crítica no suelen depender de los bancos y se financian con dinero de sus lectores. ¿Veis indispensable que quienes queremos consumir prensa independiente aportemos como podamos a estos medios?

Sí.

-¿Qué medios soléis consultar? ¿Estáis suscritos a alguno?

M: Yo si te digo la verdad me he hecho una red de gente que cuelga cosas que me interesa y hace mucho que no veo un periódico.

S: Los medios así de los que más nos fiamos sería La Directa. Cualquiera que no esté financiado por bancos. Al fin y al cabo si yo me leo una noticia de la Vanguardia se que esa es la versión de La Caixa.

M: Aunque también si lo haces con un filtro crítico puedes sacar información de los medios. En los medios sobre todo puedes saber qué es lo que quieren que sepas y como quieren que lo sepas. Nos dificultan llegar a la verdad, pero luego puedes ver su mentira muy claramente.

S: Yo consumo bastante TV3, la televisión pública catalana. Que no está exenta de manipulación, pero es un poco más seria. Con todo el tema del procés, que ahora nos ocupa las 24h… Pones Antena 3 o incluso La Sexta, que se supone que es una cadena de izquierdas y te encuentras ciertos tertulianos ahí que eso se supone que es información y lo que dan es su opinión visceral pagada por bancos también, encuentras a Marhuenda en la Sexta diciendo burradas y eso se pone a la misma altura que cuando hay un tertuliano diciendo cosas objetivas. Estamos perdiendo totalmente el norte.

M: Ayer puse 24h y había una tertulia de hombres y mujeres celebrando todos el encarcelamiento de los 5 políticos catalanes. Alguno lanzaba pullitas al PP, pero todos celebrando. Lo siento si somos pesados con el tema catalán, pero en los medios de fuera de Cataluña da la sensación d que el prucés es una cortina de humo y que está dirigida por una cúpula y no es eso. Nosotros no somos Convergencia ni el PDCat. Hemos ido con la CUP a por ellos. Pero cada vez que meten a uno en la cárcel es un guantazo en la cara a más de dos millones de votantes. Insisten que es un golpe de cuatro, sale la Arrimadas, los de C’s se han hecho este discurso fuerte de que este no es el presidente de todos los catalanes. ¿Cuándo ha necesitado unanimidad una democracia? Ahora resulta que tiene que ser de todos. La señora Arrimadas está muy lejos de ser la de todos. Hemos ganado 3 elecciones. ¿Cuántas veces más hay que votarlo?

N: Puntualizaría que la visión que hay desde fuera de que lo mueven los 4 políticos de turno… eso antes era al revés. Los políticos hasta que no se han visto contra las cuerdas no han empezado a moverlo, esto ha salido de la base. Están ahí viendo venir al pueblo, cada vez hay más. Algunos se han apuntado al carro a última hora y otros ya llevaban desde hace tiempo. Tiran porque hay una gente detrás, si no, no lo harían.

-En vuestro último tema: ‘’Rojos y separatistas’’ explicáis que el tema del nacionalismo no os importa, pero que, ante la situación de España, la solución es la independencia. Ayer se metió en prisión a cinco políticos catalanes. ¿Cómo creéis que saldrá esta situación? ¿Veis posible una solución? ¿Cuál?

M: Ahora mismo yo estoy muy desanimado, van a seguir con las detenciones y las palizas hasta que la gente tenga mucho miedo y luego vendrán otros 40 años de represión.

S: Estoy bastante pesimista, además ves que la estrategia de Cataluña no es nada concreta. Los que están en Bruselas tienen una estrategia, los que están en la cárcel tienen otra y cada partido tiene la suya. Aquí la gente hace tiempo que no sale a la calle masivamente, no hay una movilización grande desde el 3-O. Pasaría, como decía antes, por una sorpresa, si fuese optimista.

M: A mi lo que más bajón me da del tema es que por la enorme manipulación fuera de Catalunya toda la izquierda política española nos ha dado la espalda a saco.

S: La solución podría pasar por la izquierda española que dejara de apoyar al régimen español del 78. Ha tenido una oportunidad de la ostia, hablaban siempre de romper con el régimen, decían que nos dejaban hacer el referéndum, pero cuando han empezado los palos se han callado todos.

M: A mi me duele escuchar la Vida Moderna y ver al Quequé haciendo chistes… Es que, que fueran a tu pueblo a hacer esto. Si entre los pobres no conseguimos la solidaridad… Muchas veces utilizan este argumento en contra, dicen que los indepes somos muy pocos solidarios, como si romper España… ¿Nos vamos a ir a otro sitio, vamos a dejar de ser vecinos, voy a dejar de hablar castellano? Me parece muy difícil que se quede todo en la superficie de esa manera: ¿Te quieres ir? que insolidario… Los que dicen esto tendrían que ver la situación que hay, lo que está pasando…

S: Nosotros lo que vimos y por eso nos decidimos a hacer el tema era que había un elemento común en este proceso y en todos los estratos que lo apoyaban: ir contra el régimen represivo del estado español.

M: A mi me han criado mis padres, de Cádiz y de Almendral (Badajoz). Yo no he tenido el nacionalismo, no somos gente de banderas ni de la terra, no hemos sido fanáticos. Nosotros somos antifascistas. La idea es que esto es medieval, tenemos un rey y una familia real que continuamente sale en escándalos a medida que el rey emérito se ha hecho mayor y han empezado a salir movidas y todo lo que se ha tapado. Somos de un pueblo, ahí en Alella hay uno de los bastardos del rey.

Eso son cosas que la gente sabe. No sé, parece que todo se resume a una cuestión de banderas y que si tu vas con esta bandera odias a la otra. Yo no tengo ningún problema contigo, ni con el pueblo. Yo tengo un problema con el rey, con el p... rey que es heredero de Franco, con los fascistas, ¿con los p... fachas de Ciudadanos. No es por las personas si no por esa idea rancia que se mete en la cabeza de la gente. Y me callo ya que me enciendo.

-¿Si tuvieseis delante al votante medio de C’s o del PP, pudieseis hablar con ellos 30 segundos que les diríais?

M: En 30 segundos no puedes competir con 24h de tv, radio, prensa, música, cultura, cine… No puedes combatir eso.

S: Necesitas demasiadas horas de pedagogías, enseñando ejemplos de como le afectan negativamente a ellos, son obreros la mayoría de los que les votan… Hay un tema muy visceral en esta gente.

M: Yo entiendo el sentimiento patriótico. El sentimiento de grupo. Entiendo que uno está cómodo cuando tiene alrededor a gente que piensa como él. Pero solo son pensamientos, eso cambia con diálogo.

N: Igual no hay que decir nada. No es un tema de hablar sino de demostrar la práctica. Yo las únicas veces que he visto a la gente cambiar ha sido cuando sus vidas han dado un giro y empiezan a funcionar de otra forma. En sitios donde hay una situación muy precaria y entonces acuden a sitios del barrio, si buscan casa juntos (para okupar) u formas de conseguir alimentos… son formas que la gente al pasar por ahí aprende sin que nadie les dé la chapa.

M: Al final lo que te cambia la vida son las cosas que te pasan. Si te quedas en casa viendo la tele, tu vida no es tuya, es de quien está haciendo ese guión. Si te quedas es muy difícil que te muevas mucho de lo que te están diciendo. Es dramático. Mis padres han sido rojos toda la vida y ahora están en casa viendo la tele y es desesperante.

-(Para Microbio) En el tema mencionas que tu madre es de Badajoz. ¿Qué puedes contarnos de aquí?

Poco, la verdad. Vine una vez a Almendral con 7 años. Lo que recuerdo es una vida de pueblo muy distinta a la que tengo allí. También recuerdo que me hice una cicatriz con una escopeta de balines (se ríe). Aunque sí que podemos decirte que somos de Extremoduro a tope.

-Desde hace años vemos como el feminismo está en auge, tras la reciente demostración de fuerza del 8M. Sin embargo, el mundo del rap está lejos de una paridad o igualdad real. En carteles de grandes festivales como el Viña si borrásemos los nombres de grupos o artistas masculinos quedarían apenas cinco nombres, pero si borrásemos el de chicas o grupos femeninos apenas se notaría. ¿Cómo podríamos solucionar esto?

N: Para mí es un esfuerzo de los que organizan los eventos. Toca empaparse y a buscar grupos de chicas para contratarlas.

-Seríais capaces de decir cada uno el nombre de una rapera que os guste.

(Todos) Machete en Boca, Bitah, Zeidah, Nati Peluso, Gata Cattana o Sara Hebe.

-Es un pensamiento generalizado entre los y las estudiantes que el sistema educativo es algo así como una fábrica que genera robots sin conciencia. ¿Qué pensáis? ¿Alguna experiencia desearíais no haber vivido?

N: Yo no lo veo tan así, sino que salen con una ideología de la persona que educa y ahí hay mucha gente de derechas y pues salen con esa ideología. Alguna experiencia incómoda… Profesores gritándote a cinco centímetros de la cara. (Se ríen, parece que todos saben de quien habla).

-Si estuviese en vuestras manos, ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaríais respecto a Educación?

(Todos) Quitarle el dinero al Opus. Una educación laica.

S: El problema que yo veo del sistema educativo es que es uno para todos. Y somos cuarenta y pico millones de personas totalmente diferentes cada una, con sus habilidades… Y ahí se te puntúa y valora valorando una y a todos por la misma.

R: Buscaría a alguien que sepa mucho de educación. Cambian los planes educativos en función de quien gobierne… ¿Y el ministro que sabe? La gente que hace los planes de estudios no tiene ni idea.

M: Hoy en día cualquier niño pequeño maneja un móvil. ¿Cómo vas a hacer que se concentre con un libro?

-Hace un año sacasteis el disco y varias canciones superan el millón de visitas en Youtube. ¿Qué esperáis de este año?

Poquito. Estamos haciendo un disco nuevo. Ahora tocamos menos. Este año seguimos de gira pero en principio tenemos la cabeza puesta en el próximo disco.

-¿Para cuándo las próximas canciones/disco?

Vamos a sacar una canción pronto, en dos semanas o así, pero no del próximo disco. Y también tenemos la idea de soltar algo en mayo, antes de verano. Estamos con la cabeza en el disco, que si no hay giros de guión saldrá a principios del año que viene.

-En octubre del año pasado salió un comunicado en twitter dónde se acusaba a uno de vosotros de agredir sexualmente a una mujer. ¿Qué pasó el 29 de abril en el Viñarock? ¿Confiáis los unos en los otros?

Nosotros a ciegas no confiábamos. Evidentemente hubo un proceso ver que habíamos hecho cada uno. Somos nueve personas en el equipo, más amigos que tenemos allí. No es una fe ciega, pero nos conocemos lo suficiente como para creer los unos en los otros. Pasamos muchas horas juntos. Lo que pasó el 29 de abril fue que hicimos un concierto bastante épico y luego estuvimos por allí.

S: Eso no pasó ni nada que se acercara. Que también era una cosa que consideramos. Como hombres tenemos fallos y a veces no nos damos cuentas de agresiones que cometemos sin querer. Pero lo que se detalla en ese comunicado es muy grave. Te acusan de drogar a una chica e intentar violarla. Eso no lleva a errores. Ni siquiera pasó nada parecido, no.

M: Hay gente que nos apoya, que se lo cree y le quita hierro. Eso nos duele en el alma. Si esto fuera de verdad, no nos apoyéis.

M: Nos vimos en una situación muy difícil. Teníamos un contacto con el movimiento feminista desde el 15M, nuestra formación feminista empieza ahí. Cuando pasó esto sabíamos que no podíamos salir a negarlo. Somos hombres y sabemos que hay que examinarse constantemente. Lo primero fue ver que había pasado, a ver a que se estaban refiriendo. Para que entiendas las fechas, lo supimos quince días antes de que se hiciera viral. Ya estuvimos esos días antes sudando la gota gorda, pasándolo mal. Yo me sentí super cuestionado el día 30 cuando publicaban mi foto con un círculo rojo, hasta antes no porque no sabíamos a quién se referían.

S: Después salió otro comunicado que luego borraron, mucho más torpe y cuando vieron que la gente ese segundo comunicado no funcionaba tanto y no tenía tantos retuits, lo borraron. Nosotros contactamos con los servicios técnicos del Viña, con la organización, con el grupo FemiRockers, no les constaba nada. Si existiese un parte como se decía en el comunicado, lo suyo sería enseñarlo. No hay nada de los servicios médicos ni del hospital ni nada parecido. Se ve en la manera de escribir, con un mínimo análisis, no pedimos confianza ciega. Tu ves que eso ni es un colectivo gallego, ni siquiera es feminista. El segundo comunicado ataca a nuestras parejas y a los colectivos feministas de Barcelona. Se cae por muchos lados y con un poco de análisis cualquier persona lo puede saber. Estamos convencidos que es un boikot hacia nosotros.

M: De todas formas, si es verdad que a raíz de la acusación de violación y cuando aparece una foto mía con un círculo rojo salieron algunas historietas de personas que conozco y personas que no conozco a ponerme de baboso para arriba. Eso ha obligado también a una revisión fuerte, porque uno cuando se ve señalado de esa forma se plantea muchas cosas. Esperamos que todo esto haya servido para algo. Nosotros no lo damos por cerrado, estamos continuando con nuestras vidas como podemos. Yo no estoy tranquilo, a mi me gustaría cerrarlo, saber de dónde viene…

-Para terminar, decidme un libro, canción y película que os gusten y una persona que admiréis.

Microbio: Libro: La primera edición del manual del juego de Rol del Aquelarre. Canción: Cualquiera del último disco del Tote. Película: Yo, Tonya. Persona: Anna Gabriel.

Still-ill: Libro: Flow. Película: La saga del señor de los anillos. Canción: El silencio de Kase-O. Persona: Canserbero. Neidos: Libro: Miedo a la libertad de Erich Fromm. Canción: Linoleum de Nofx. Persona: Durruti.