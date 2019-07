Se cumplen tres años desde la desparición de Manuela Chavero en Monesterio

Familiares y amigos de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio (Badajoz), de cuya desaparición se han cumplido esta madrugada tres años, celebrarán un acto "muy sencillo" el próximo viernes 12 de julio con la finalidad de seguir recordándola "cada día a cada minuto".



El cuñado de Manuela Chavero, José Moreno, ha señalado que aunque este año "no había ni ganas ni fuerzas" para organizar ningún tipo de acto, tras mucho pensarlo, la familia ha decidido celebrar algo "un poco diferente respecto a otros años", que tendrá lugar el 12 de julio en la Casa de la Cultura de Monesterio a partir de las ocho de la tarde.



"No había ganas ni fuerzas de hacer nada este año, pero al final lo hemos pensado bien y decidido, como la recordamos cada día a cada minuto por qué no la íbamos a recordarla también en su aniversario".



Manuela Chavero desapareció la madrugada del 4 al 5 de julio de 2016 tras estar con una amiga, la última persona que la vio. Al día siguiente, en su domicilio nada estaba forzado, sobre su cama estaban los pantalones que había llevado el día anterior, la luz del salón y de la cocina estaban encendidas, al igual que la televisión, y su cartera y su teléfono móvil estaban allí.



Desde su desaparición nada se ha sabido o trascendido de la investigación oficial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ni han dado resultado las batidas llevadas a cabo, como la última realizada el pasado 9 de enero, que concluyó sin resultados sobre su paradero.

Proyección de vídeos

"Aunque lo ideal sería hacerlo este viernes", ha continuado José Moreno, la familia de Manuela Chavero ha decidido organizar este acto en el que se proyectarán vídeos "de todas las personas que la conocen o que se han ofrecido a ayudar", por lo que participarán amigos, vecinos, familiares de otros desaparecidos, cuerpos de seguridad del Estado y dirigentes políticos.



"Todos van a aportar un granito de arena mandando un vídeo recordando y explicando cómo se sienten" en relación a la desaparición de Manuela Chavero, ha proseguido el cuñado de la monesteriense, que ha pedido que, "aunque ya hay muchos vídeos para ese día", entre ellos el del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, las personas que quieran participar continúen mandando vídeos.



Posteriormente, según ha explicado José Moreno, unos chicos de la localidad próxima de Fuente de Cantos interpretarán una canción "muy bonita", que compusieron en homenaje a Manoli, como la conocen en Monesterio.



En cuanto a posibles novedades en el caso, la familia de Manuela Chavero ha reconocido que la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "continúa abierta" y que "están trabajando mucho", pero que "como está el secreto de sumario cerrado pues no dicen prácticamente nada".