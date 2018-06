La nueva delegada del Gobierno, Yolanda García, tomó posesión y reclama el tren

La nueva delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha afirmado este jueves en su toma de posesión que entre las reivindicaciones de la Comunidad Autónoma con el Gobierno se encuentra contar con un tren digno “que acerque a personas y mercancías, en igualdad de trato con otros territorios".



García Seco ha tomado posesión de su nuevo cargo en un acto que ha contado con la presencia de su antecesora en el puesto, Cristina Herrera; el máximo responsable del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, y los ex presidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, entre otras autoridades políticas y de la sociedad extremeña.



Para la nueva delegada del Gobierno el Ejecutivo central "ha dado otra luz al país" pues en muy pocos días "se ha pasado de estar en oscuro invierno a tener las calles llenas de luz y color", y ese será el "puente" por el que caminen las "justas reivindicaciones de Extremadura" al Estado.



Yolanda García Seco ha recordado en su discurso el pueblo donde se crió, Valencia de Alcántara, para afirmar que este municipio sufre como tantos otros en España la amenaza de la despoblación y la falta de oportunidades.



En este sentido ha dicho que el mantenimiento del mundo rural debe ser una prioridad para mantener "nuestra identidad y nuestra tierra", y será una de sus tareas en su nuevo cargo pues si no se puede ofrecer una Comunidad Autónoma mejor "para nuestros hijos" estos se irán y "nada de lo realizado merecerá la pena".

Violencia machista

Otro de los ejes de su gestión será impulsar todas las medidas posibles contra la violencia machista, ya que le "aterra" que haya niñas preocupadas porque puedan abusar de ellas.

"No se puede consentir, no se puede mirar hacia otro lado en los tristes episodios vividos en el país", ha dicho, y ha añadido que se reforzará la Unidad de Violencia de Género e impulsará la labor que cada día desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la coordinación con la Junta de Extremadura y con los ayuntamientos.



En este sentido ha asegurado que la Policía Nacional y la Guardia Civil en Extremadura son ejemplo para toda España y Europa, pues la región es la comunidad autónoma más segura del continente, sobre todo por el esfuerzo realizado por los agentes.



Por su parte, Cristina Herrera, delegada saliente, ha destacado la importancia de ejercer este cargo, destacando entre otros el orgullo que le ha supuesto trabajar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Guillermo Fernández Vara ha hecho un reconocimiento a la labor llevada a cabo por Cristina Herrera, que ha calificado de "ejemplar".



El presidente extremeño ha reconocido que cuando la Constitución comenzó a andar "sabía de dónde partía" en lo relativo al modelo territorial, pero "no a donde podía llegar", y por este motivo "el edificio territorial del país hay que terminarlo, pues está sin terminar”.



Por este motivo algunos están en una reivindicación permanente "y quienes defendemos una reforma constitucional lo hacemos desde el punto de vista de poner fin a una construcción que se empezó sin tener muy claro cuál era el proyecto de ejecución".