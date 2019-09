Un grupo de docentes extremeños redacta buena parte de libros de texto en España

Un grupo de cuatro maestros emeritenses, encabezado por la profesora Andrea Pastor, se dedica desde hace más de veinte años a redactar cuadernos y libros de texto para las principales editoriales españolas con títulos como "Vacaciones Santillana" o la colección "Paso a Paso" de Anaya.



Pastor ha explicado que son un grupo de editores que trabajan en el diseño de libros y cuadernillos de enseñanza mediante la redacción de contenidos y el asesoramiento en la ilustración y la dirección de actividades a desarrollar en el aula, para diferentes ciclos formativos, desde educación Infantil o Primaria hasta Formación Profesional básica.



Dionisio Escobar, Esther Mayoral y Francisco Ruiz, dirigidos por Pastor, idean y estructuran los contenidos desde Mérida para editoriales como SM, Anaya, Santillana, Oxford o Paraninfo que, después, se traducen a todas las lenguas cooficiales, ya que sus libros también se comercializan en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia o País Vasco.



"Trabajamos para todas las comunidades y desarrollamos adaptaciones para que cada región conozca todo lo referente a su autonomía", ha destacado Pastor.



Su coordinadora se inició en la autoría de libros de texto a raíz de una enfermedad que la obligó a dejar su trabajo como docente. "Tuve que jubilarme y aproveché para hacer algo que sirviera a la educación porque es mi vida", ha explicado.



Desde 1996, este grupo de maestros desempeña su labor de autores bajo el lema "somos dueños de lo que sabemos y esclavos de lo que ignoramos" y teniendo presente la máxima "aprender a aprender".

Interiorizar conocimientos

Para Pastor, la enseñanza no se limita a aprender a buscar, que, a su juicio, es el "gran error" que actualmente se comete en las aulas, sino que, por el contrario, el verdadero significado de aprender es saber e interiorizar los conocimientos.



Con una trayectoria que supera los 20 años, la coordinadora del grupo no recuerda la cantidad exacta de libros que han elaborado y asegura que esta profesión no da para vivir a largo plazo porque "en contra de lo que se dice sobre las editoriales, que quieren cambiar los autores y los libros para vender más", cada vez que se modifican los contenidos, las ventas disminuyen.



"Si cambian la ley y tienes que adaptar tus libros, los que ya tenías hechos no se venden, hay que retirarlos del mercado para empezar de cero y eso afecta a lo que se cobra", ha aseverado.



En el caso de la famosa colección "Vacaciones Santillana", el equipo tuvo que desplazarse a Madrid para trabajar desde la capital durante un mes. "Allí nos reunimos con la hija de Polanco que estaba muy interesada en que la idea saliera y no nos puso condiciones, dijo que lo hiciéramos como quisiéramos", según ha relatado.



Todos los integrantes del equipo cuentan con formación en magisterio y experiencia en las aulas, por lo que no aceptan trabajar con "nadie que no se haya pateado la profesión desde abajo".



A juicio de Andrea Pastor, la situación de la enseñanza en Extremadura es buena, "en contra de lo que escucho en algunos noticiarios, para mí ocuparía el tercer o cuarto lugar entre el resto de autonomías".



Sin embargo, ha indicado que la región amplía los contenidos mínimos que el Ministerio de Educación establece y considera que esto puede dificultar el estudio.



De cara al próximo curso, el equipo de Pastor ha planteado abordar asuntos sociales de actualidad como los desaparecidos, el trabajo, la prevención de incendios, el consumo de drogas o la donación de órganos y de sangre a través de su inclusión en los libros de texto, ya que la sociedad se enfrenta a una serie de "problemas" que cree deben tratarse desde la educación.