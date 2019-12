Abusos y precariedad laboral: Llamamiento a la juventud para que no regale su trabajo en Navidad

Las fechas navideñas traen un aumento de la productividad en sectores como el comercio o la hostelería. También traen debajo del brazo unas condiciones muy precarias.

Personas dadas de alta a media jornada que echan muchas más, algunas incluso ocho horas diarias, y horas extras impagadas son situaciones que se repiten. Son demasiado comunes entre la juventud que trabaja estas fechas.

Por este motivo la sección de jóvenes de CCOO en Extremadura ha puesto en marcha la campaña informativa "Esta Navidad no regales tu trabajo", con el objetivo de frenar los abusos laborales y las sobrecargas de trabajo que se producen estos días.

Advierte de que el incumplimiento de los horarios establecidos, el exceso de carga de trabajo y la no compensación de las horas extra, el empresariado no sólo ahorra costes laborales, también evita contratar más personal para desempeñar el puesto de trabajo. Al mismo tiempo se pone en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores, al no respetar la jornada máxima o el tiempo mínimo de descanso.

Desconocimiento de los derechos

Sonia García, representante de la sección juvenil del sindicato, destaca cómo muchos jóvenes desconocen sus derechos laborales. No saben por ejemplo que el registro laboral de los horarios, destinado a evitar el fraude, es obligatorio en las empresas desde el pasado mes de marzo. También que las horas extras no son obligatorias, sino voluntarias, y deben pagarse con un descanso o un importe por encima del valor del resto de horas normales.

Otra cuestión importante es que los y las trabajadoras tienen un mínimo tiempo de descanso diario y semanal, que la carga excesiva de trabajo repercute negativamente en la salud de las personas y que se ha de permitir la conciliación de la vida familiar y laboral.