Concentración de los agentes del Plan Infoex en Mérida para reclamar la categoría de bombero forestal

Más de un centenar de agentes forestales se han concentrado este lunes frente a la Presidencia de la Junta de Extremadura, convocados por CCOO, para exigir que se cumpla el compromiso político de reconocer la categoría profesional de bombero forestal a todos los trabajadores del Plan Infoex.



El portavoz de este colectivo, Diego Gallardo, ha explicado que reclaman el compromiso público adquirido con ellos por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, desde 2014 para establecer la categoría de bombero forestal, lo que se ratificó en la Asamblea en una propuesta de pronunciamiento.



Reclaman lo que la ley del Sistema Nacional de Protección Civil ya les reconoce, que es su condición como Cuerpo de Emergencias y Protección Civil, informa la Agencia Efe. Esto, a su juicio, supone que la categoría de bombero forestal "no es solo un nombre", sino "un reconocimiento real", de forma que se cumpla con la normativa vigente y con los compromisos adquiridos no solo por el bien de este colectivo laboral sino de toda la ciudadanía extremeña.

"No tenemos el reconocimiento"

En ese sentido, ha explicado que reclaman poder actuar en el medio rural, donde están asentados, ante situaciones como inundaciones o incendios en viviendas, algo que ahora no puedan hacer por no tener reconocida esa función.



"Actualmente tenemos vehículos contra incendios y no podemos salir, porque no tenemos ni ese reconocimiento ni esa formación", ha dicho Diego Gallardo, quien ha recordado que "Extremadura es eminentemente rural y es una necesidad, como servicio público que somos, que estamos los 365 días del año", poder ofrecer esa asistencia.



Además, ha precisado que el reconocimiento de bombero forestal conlleva que a estos trabajadores se les pueda reconocer posibles enfermedades profesionales y una aplicación de los coeficientes reductores a la hora de la jubilación por la peligrosidad, toxicidad y penalidad del trabajo que desarrollan.



Gallardo ha aclarado que, tras el convenio suscrito por todas la organizaciones sindicales en Extremadura en 2015 para el reconocimiento de esta categoría profesional, ahora han firmado UGT y CSIF un acuerdo que "no tiene absolutamente nada que ver" con el anterior, lo que ha conllevado la ruptura de la unidad sindical del colectivo.



La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha recordado que son cuatro los años que llevan en la lucha por esta categoría profesional y ha pedido coherencia al PSOE y a Vara para que cumpla sus compromisos al respecto, por la "dignidad" del colectivo y el bien de la ciudadanía.