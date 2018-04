Luz verde al cobro de la carrera profesional para 1.100 interinos y laborales de la Junta

Los sindicatos mayoritarios en la administración regional y la Junta han firmado este martes el acuerdo sobre el abono de la carrera profesional a funcionarios de nivel 1 e interinos.

El acuerdo, firmado por la consejera de Hacienda y Administración Pública y vicepresidenta del Ejecutivo, Pilar Blanco-Morales, y representantes de CCOO, CSIF, UGT y SGTEX, afecta a unos 1.100 trabajadores interinos y laborales, con una relación ininterrumpida de más de cinco años y supone un desembolso de 2,6 millones de euros.

Agilizar las negociaciones

Ha sido un acto en el que ambas partes han coincidido en la necesidad de agilizar las negociaciones sobre los asuntos pendientes de los empleados públicos.

Blanco-Morales ha aprovechado el acto para destacar el compromiso de la Junta para continuar en la negociación colectiva y abordar las cuestiones que aún están pendientes y que serán objeto de tratamiento en la Mesa General de la Función Pública, que espera se celebrará próximamente.

El acuerdo

Ha recordado que cuando se llegó al acuerdo rubricado se estableció un plazo de dos meses para avanzar en los otros problemas pendientes y en el reconocimiento de la carrera profesional de los funcionarios de los siguientes niveles, uno de los cuales ya se ha cumplido.



Una vez superado el trámite de enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, se abordarán no solo las cuestiones que derivan de compromisos propios de la CCAA, sino también los de as cuentas generales del Estado-



El representante de UGT, José Ignacio Luis Cansado, ha recordado que la firma de este acuerdo se deriva de un proceso negociador con la administración para incluir al personal temporal, en cumplimiento de sentencias europeas "y que generó controversia", aunque se ha congratulado de que finalmente se haya logrado un acuerdo "por la buena voluntad de las partes", informa la Agencia Efe.



No obstante, ha precisado que este acuerdo no termina aquí, ya que este sindicato introdujo una cláusula en la que se establecía el citado plazo de dos meses, por lo que ha aprovechado para instar a la Junta a que en la Mesa General de Negociación se aborde el desarrollo de la carrera profesional de nivel 2 y siguientes.



A su juicio, "los empleados públicos de la Junta no entenderían" que se hubiese desbloqueado un tema en base a sentencias judiciales y que se siguiera parado en nivel 2.



Además, ha añadido que recoge "el guante" de la consejera para que una vez firmado el acuerdo a nivel nacional se desarrolle en Extremadura los acuerdos relativos a las convocatoria de oferta de empleo público, la carrera profesional, o la jornadas de 35 horas y 18 horas lectivas en el ámbito docente.

"Desbloqueo de la carrera profesional"

Por su parte, Juan José Samino, de CSIF, ha dicho que ya es hora de que se empiece a "dejar de ser la hermanita pobre de la administración" y aplaude que este acuerdo es "el comienzo del desbloqueo de la carrera profesional, que se está pidiendo desde hace mucho tiempo".



Aunque ha precisado que no deja de ser un acuerdo impulsado por sentencias judiciales, ha agregado que ahora se trata de avanzar para los siguientes niveles.



Este extremo ha sido compartido por el representante de CCOO, Guillermo Barroso, que reconoce que son muchas las cuestiones que quedan pendientes "porque se ha avanzado poco, queda poco tiempo y mucho que hacer".