Patronal y sindicatos se citan este martes para negociar el convenio del campo y evitar la huelga de julio

Las organizaciones profesionales agrarias y las centrales sindicales tienen este martes una nueva oportunidad de suscribir el convenio del campo.

Será en un acto de mediación en el que todas las miradas estarán pendientes de APAG Extremadura Asaja, la única entidad que ha mostrado su rechazo a firmarlo.

La Escuela de Administración Pública de Mérida acoge a partir de las 10,30 horas este acto de mediación, con la presencia de los sindicatos UGT y CC.OO, que han anunciado que convocarán huelga a partir del 1 de julio si no hay convenio, y las organizaciones APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE y COAG.

De hecho, este acto de medicación se celebra como paso previo y regulado ante la convocatoria de huelga general en el campo.

Llamada a la responsabilidad

Tanto UGT como UPA-UCE, representantes de un lado y de otros, han coincidido en llamar a la ‘responsabilidad’ para que los cerca de 65.000 jornaleros y más de 7.000 empresas del sector del campo extremeño cuenten con un convenio colectivo firmado.

De lo contrario, según han afirmado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el máximo responsables en materia agraria de UGT, Miguel Talavera, "no habrá paz social ni seguridad jurídica" en el campo extremeño.

"Esperamos que cambien de postura", ha dicho Miguel Talavera en referencia a APAG Extremadura Asaja, organización agraria que el pasado 17 de junio se negó firmar el acuerdo que ya existía por entender que dicho documento no debe contemplar las tablas salariales.

Por contra, el citado preacuerdo resolvía los temas en los que había diferencias entre las partes, como la regulación de la jornada laboral, el registro horario y las cuestiones salariales, al incorporarse la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) y una concreción en cuanto al valor de las horas extras de trabajo.

"No hay ningún convenio que no incluya tablas salariales", ha recordado Talavera. Por su parte, Huertas ha recordado que "el gran problema no es el salario mínimo interprofesional es el precio justo de nuestros productos".

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado tres días de huelga en el campo, con paros de 24 horas los días 1, 2 y 3 de julio, tras la negativa de la citada firma, movilización que secunda la Asociación 25 de marzo, que ha denunciado que algunas empresas no pagan las horas extras, incumplen el plus de transporte o reconocimiento de la condición de fijo-discontinuo y hasta en el pago del salario mínimo que es obligatorio por ley.

Retomar el diálogo

Por su parte, la organización agraria Asaja Extremadura ha tendido la mano a los sindicatos UGT y CCOO para retomar el diálogo e intentar llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio del campo y aprobar un texto "moderno y del siglo XXI".

El presidente de esta organización, Ángel García Blanco, ha afirmado que ambas partes, tanto patronal como sindicatos, deben de seguir haciendo un "esfuerzo" en sus posicionamientos para llegar a un acuerdo, un llamamiento que también elevó hace unos días el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.