Reclaman el 100% de la cobertura de sustituciones de los sanitarios del SES en verano

El sindicato UGT solicitará al Servicio Extremeño de Salud (SES) que garantice de cara a este verano una cobertura de sustituciones del 100% en todas las categorías sanitarias y no solo para determinadas áreas profesionales.



El secretario del sector de Sanidad de UGT Extremadura, Felipe Bachiller, defiende que, de igual forma que en determinadas categorías se contratará a médicos residentes, debe llevarse a cabo el mismo criterio para el conjunto de la sanidad extremeña.



Esta apuesta ha de efectuarse para la mejora de la calidad de la sanidad extremeña y de la atención al usuario, pero también para "evitar" que se produzcan las problemáticas de días adeudados a los trabajadores de los últimos años.



En este último caso, como ha dicho el representante sindical, no prever las sustituciones hace que la carga de trabajo de los profesionales aumente y los días adeudados se acumulen hasta final de año.



El sindicato quiere que más allá del actual periodo postelectoral, el SES contemple estas coberturas "con urgencia", para lograr que éstas sean superiores a las efectuadas el pasado ejercicio.



Explica que la cobertura de sustituciones en la sanidad extremeña fue del 66 por ciento el pasado 2018, un porcentaje que "debe ser mucho mayor", pues "a lo largo del año se acumulan los días adeudados al personal".



Bachiller ha afirmado que si para determinadas categorías (como por ejemplo médicos de familia) no hay dificultades económicas para llevar a cabo estas coberturas de sustituciones este verano, no deben existir para el resto.