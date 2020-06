Los cereceros extremeños con seguro recibirán 2,5 millones en indemnizaciones por los últimos daños

Los productores de cereza de Extremadura con seguro agrario suscrito han abonado este año 660.000 euros por sus pólizas y recibirán 2,5 millones de euros de indemnización por los daños provocados por el clima en sus cosechas, según ha apuntado el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Antonio Cabezas.

El director general ha ofrecido estos datos en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Asamblea, donde este lunes ha respondido a una pregunta de Unidas por Extremadura (UPE) sobre las medidas que plantea la Junta para ayudar a los cereceros del norte cacereños que ha visto arruinadas sus cosechas por culpa de las tormentas.

La pregunta ha sido formulada por la diputada Irene de Miguel, que pese a valorar la creación de un módulo específico para el sector de la cereza, ha advertido de que es ‘ineficaz’ cuando el 96 % de los productores del norte de la región, según sus datos, no lo suscriben.

Importancia de asegurarse

En su respuesta, Cabezas ha vuelto a insistir en la importancia del aseguramiento agrario y ha destacado que las medidas adoptadas por la Junta con el fin de fomentarlo, como la dotación de 8 millones de euros en ayudas en el presupuesto regional de este año y la negociación del seguro específico, va a permitir que los productores reciban unas indemnizaciones "adecuadas" por los daños en sus cosechas, informa la Agencia Efe.

Según ha precisado, éste es el único seguro que tiene una subvención del 60 % por parte de la Junta sobre la subvención de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), cuando en el resto es del 40 por ciento. Como ejemplo, ha mencionado el caso de un cerecero de Navaconcejo que, con capital y una producción asegurados de 13.612 euros y 9.000 kilos, respectivamente, y con una superficie de 1,13 hectáreas y daños en el 80 %, va a recibir una indemnización de 9.945 euros tras haber pagado una prima de 1.155 euros.

El director general ha informado de que la Junta ya ha hecho las valoraciones de las zonas y se las ha remitido a la Delegación del Gobierno para la correspondiente disminución en el IRPF del próximo año, mientras que Agroseguro ha realizado las peritaciones "en tiempo récord" y realizará los pagos durante julio.

"No se pueden tomar otras medidas" además de las que hace la Junta que recomendar el aseguramiento, ha afirmado Cabezas, que ha señalado que si todos los productores de cereza de Extremadura hubieran estado asegurados, este año hubieran recibido en torno a 25 millones de euros en indemnizaciones.

Las mayores indemnizaciones en 15 años

No obstante, ha precisado que los 2,5 millones que se pagarán a aquellos que sí lo tienen representa la mayor indemnización que se ha pagado al sector en los últimos 10-15 años, por lo que ha insistido en defender el aseguramiento porque es la "máxima garantía" para un año como éste en el que el tiempo ha provocado daños en todos los municipios cereceros del norte, en las diferentes alturas y en los diferentes periodos de maduración.

De hecho, ha afirmado que muchos productores están lamentado no haberlo suscrito con anterioridad y tienen decidido hacerlo próximamente dada la experiencia.

Asimismo, Cabezas ha indicado que "no se puede decir que es un seguro caro", pues ello es fruto del desconocimiento, y ha advertido de que si hubiera un aseguramiento masivo en la zona, no sólo estaría garantizada la renta de los agricultores, sino que las propias cooperativas podrían firmar un seguro de funcionamiento.

Postura de Unidas Podemos

La diputada de UPE, tras valorar las mejoras introducidas y la mayor aportación de la Junta, ha subrayado que aunque los seguros son una herramienta para garantizar la renta agraria es "indispensable" el apoyo público.

El problema surge, ha resaltado, cuando las pólizas no cubren todos los riesgos, no se hacen peritaciones justas y no se cubren los costes de producción. "Son palabras el propio sector", ha afirmado De Miguel.