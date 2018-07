El pequeño comercio dice sentirse "estafado" por los alcaldes de Badajoz y Cáceres

La Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex), que representa a los comerciantes extremeños, critica que el pequeño comercio de la región "se siente estafado" por los alcaldes de Cáceres y Badajoz, Elena Nevado y Francisco Javier Fragoso.



En un comunicado muestra su indignación por las declaraciones de ambos regidores municipales respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la decisión que se tomó en el Consejo Regional de Comercio de Extremadura, adoptada por la mayoría de sus miembros y que reducía de 16 a 10 la apertura de festivos.



Recuerda que el anterior gobierno del PP usó la excusa del turismo y la declaración de estas ciudades como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para que las grandes superficies de la región pudieran abrir seis festivos más, concretamente los primeros domingo del mes.

"No se incrementó las ventas"

Durante los tres años que duró la situación, el comercio extremeño "no incrementó ni sus ventas ni el empleo en las ciudades con esta declaración, sino que esto supuso, por el contrario, el cierre de muchos comercios", según Fedacoex.

La Federación recuerda también que en 2016 el Consejo Regional de Comercio fue unánime en la decisión de revocar la declaración de ZGAT y volver a las diez aperturas máximas de festivos, algo que el gobierno del socialista Fernández Vara asumió.



Acusa a los alcaldes del PP en Cáceres y en Badajoz de "no estar dispuestos a asumir la decisión de un Consejo donde están representados no sólo los comerciantes sino también los consumidores y los trabajadores".



Por ello, Nevado y Fragoso acudieron a los tribunales "para salirse con la suya" y recurrieron al Tribunal Supremo una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no les dio la razón.

"El interés de grandes empresas"

En ese sentido, Fedacoex se pregunta qué intereses defienden los alcaldes de Badajoz y de Cáceres y les recuerda que ambos ocupan sus puestos con los votos de los pacenses y de los cacereños, para mirar por el bien de todos, "no los de las grandes empresas que ni tributan ni votan en sus ciudades".



Por ello, considera que "esa victoria de la que se jactan los dos ediles y celebran de esa manera en los medios no beneficia a sus comerciantes, más bien les perjudica, porque los pequeños comerciantes de los que dependen los ingresos de sus Ayuntamiento, no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas con grandes rebajas fiscales, contratos millonarios con las administraciones y convenio muy beneficiosos para sus empresas pero no para sus trabajadores".



La apertura de 16 festivos, según la Federación, va a impedir a muchos comerciantes extremeños conciliar su vida familiar y profesional, además de que incrementa la contaminación en las ciudades, informa la Agencia Efe.



Tras preguntarse "por quién se alegran", Fedacoex lamenta que los políticos "sigan sin escuchar al ciudadano más que cuando quieren algo". Les recuerdan a Nevado y a Fragoso que dentro de unos meses habrá elecciones y les invitan a que antes de volverse a presentar piensen "a quién quieren representar y por quién quieren velar", pues "son los pequeños comerciantes de Cáceres y Badajoz y sus familias las que les votan".