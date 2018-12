200.000 euros en becas para participar en las acciones formativas del Sexpe

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado 200.000 euros en becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).



Se trata de becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento y manutención para las acciones formativas financiadas por el SEXPE a través de subvenciones concedidas para 2019, así como las ejecutadas durante 2018 y 2019 con medios propios del Servicio Extremeño Público de Empleo, bien a través de sus centros propios o mediante encargos a empresas públicas.



Estas ayudas están también destinadas para las acciones formativas ejecutadas durante los ejercicios 2018 y 2019, aplicando el régimen de contratación pública u otras fórmulas de financiación distintas a las subvenciones; al igual que para las acciones formativas que hayan sido autorizadas durante 2018 y 2019 a centros de formación de titularidad de la Administración regional.



Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado con cargo a la oferta formativa.



El requisito para percibir la beca -de 9 euros por día de asistencia- es que las personas desempleadas acrediten tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre y cuando carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Los alumnos del Centro de Formación Ocupacional de Don Benito y de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Mérida, que no dispongan de medios de transporte para desplazarse a su domicilio, tendrán derecho al alojamiento y manutención diarios en estas instalaciones, siempre que haya disponibilidad de plaza en la residencia de los mismos.



El plazo para la presentación de solicitudes será de un año a partir del pasado viernes, 21 de diciembre. Las solicitudes de becas y ayudas se presentarán ante la Dirección General de Formación para el Empleo en el plazo de quince días desde la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas profesionales no laborales.



En el caso de que las acciones formativas finalicen con posterioridad al plazo máximo de vigencia de la anterior convocatoria en cuyo ámbito de aplicación se incluyeron, el plazo máximo de presentación será de 15 días hábiles desde el pasado viernes.