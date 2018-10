Las extremeñas pueden reclamar la devolución del IRPF de 22.600 bajas por maternidad

Un total de 22.677 madres y 285 padres podrán beneficiarse en Extremadura de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas del pago del IRPF las prestaciones de maternidad abonadas por la Seguridad social.



Según las cifras aportadas por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Seguridad Social abonó 106,3 millones de euros en prestaciones de maternidad y paternidad en Extremadura entre los años 2014 y 2017, que son las que ahora se beneficiarán de esta decisión judicial.



En total son 22.962 prestaciones, 22.677 de ellas a madres y 285 a padres que compartieron con sus parejas el permiso de 16 semanas tras el nacimiento de su hijo, informa la Agencia Efe.

Datos nacionales

En el conjunto del país 1.085.000 personas podrán beneficiarse de la sentencia del Supremo, que abre a la puerta a que quienes recibieron estas prestaciones y abonaron el correspondiente IRPF, ahora exento, puedan solicitar su devolución para los ejercicios no prescritos.



Las cuotas íntegras del IRPF de las personas potencialmente beneficiarias de esta medida se podrían reducir en 1.677 millones de euros, aunque precisa que éste no sería el importe de las devoluciones, ya que estas ascenderían sólo a la parte de las retenciones que queden por devolver.



Gestha considera que el importe de la devolución "no tendrá un impacto significativo en las arcas públicas", ya que el cobro de la prestación está limitado a 16 semanas y normalmente se trata de nóminas bajas -debido a la edad de la madre y la brecha salarial de la mujer-, lo que hace que las retenciones sean también "muy bajas".



Los técnicos han explicado que podrían beneficiarse de esta sentencia las mujeres que estuvieran trabajando y recibieran la prestación de la Seguridad Social, así como los 20.738 padres del país que cobraron la prestación, cedida por la madre.



En total, entre 2014 y 2017, la Seguridad Social abonó en concepto de prestaciones de maternidad y paternidad 6.244,47 millones de euros.

La reclamación, personal

En cuanto al procedimiento, Gesta apunta que corresponde a cada contribuyente decidir si reclama las retenciones practicadas, para lo que debería solicitar una rectificación de sus declaraciones de la renta de los años no prescritos, es decir, desde 2014.



La cuota íntegra resultante de la declaración se reduce, por lo que una vez recalculadas las deducciones puede generar la devolución de una parte de las retenciones.



Asimismo resalta que las madres que no presentaron su declaración en su momento por no estar obligadas, ahora tienen la posibilidad de hacerlo si les resulta a devolver. Para simplificar el proceso, Gestha ha reclamado a la Agencia Tributaria que habilite un procedimiento "sencillo y ágil" en la red que facilite la rectificación de las declaraciones y la solicitud de devolución de las cantidades correspondientes.