Las grandes superficies comerciales de Cáceres y Badajoz abrirán el domingo 7 de octubre

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que las superficies comerciales de Cáceres y Badajoz abrirán el domingo 7 de octubre, con lo que se iniciará el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que permite la apertura de 16 festivos en las ciudades de Cáceres y Badajoz.

En el Pleno de la Asamblea de Extremadura, el último del actual periodo de sesiones, Vara se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del líder de la oposición, José Antonio Monago, sobre las medidas que va a adoptar la Junta tras el fallo del Supremo a favor de la flexibilización horaria para la apertura del comercio en domingos y festivos en ambas capitales de provincia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la decisión de disminuir de 16 a 10 la apertura del comercio extremeño en festivos, que ahora corrige el alto tribunal en el caso de Cáceres y Badajoz, se adoptó en el Consejo Regional de Comercio con diez votos a favor y uno en contra por parte de los representantes de las grandes superficies.

Vigilante ante normativa laboral

Fernández Vara ha advertido que, aunque cumplirán la sentencia, estarán "ojo avizor" para comprobar que las empresas respetan las leyes laborales y los convenios de los trabajadores, para impedir una precarización de las condiciones en el sector.

A su juicio, además, "el problema de fondo" ahora no está en la apertura o no de festivos, "sino en el comercio on line", que es donde se puede abrir una "brecha" entre quienes se suman a él o no.

Por su parte, José Antonio Monago, ha dicho que Vara y su gobierno "han dañado gravemente" al comercio extremeño y ha criticado que, ante ello, el presidente de la Junta se limite a decir que van a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.