Los hogares extremeños, con 11.310 euros por persona, los últimos en renta disponible

Los hogares extremeños fueron los que tuvieron una menor renta disponible por habitante en 2016, con 11.310 euros. Supone 3.470 euros menos que la media nacional y cerca de 7.890 euros menos que los hogares del País Vasco.

Esta cuantía de renta, muy similar a la que ofrece la ciudad autónoma de Melilla, es un 23,5 % inferior a la media nacional y un 63,4 inferior a la del País Vasco, cuyos hogares fueron los que tuvieron una mayor renta disponible por habitante en 2016.

Extremadura también ocupó el último lugar en cuanto a PIB per cápita durante 2017, con 17.554 euros por habitante, unos 2.500 euros menos que la media nacional (25.064) y casi el 50 por ciento menos que la Comunidad Autónoma de Madrid (33.824 euros).



Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2017, con 33.824 euros por habitante en 2017. Por detrás se situaron País Vasco (32.969 euros) y Comunidad Foral de Navarra (30.853 euros).



Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 17.554 euros por habitante), la ciudad autónoma de Melilla (18.007) y Andalucía (18.557), informa la Agencia Efe.

Datos nacionales

La media nacional se situó en 25.064 euros por habitante y la de la Unión Europea en 30.000 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y cuatro el europeo.



En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 35% superior a la media nacional en 2017, el de País Vasco un 31,5% y el de Comunidad Foral de Navarra un 23,1% mayor.



En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 30% por debajo del registro nacional, y los de la ciudad autónoma de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente, un 28,2% y un 26,0% inferiores a la media de España.

Crecimiento de PIB

Las comunidades autónomas que registraron mayor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen en 2017 fueron Principado de Asturias (3,8%), Cantabria, Aragón (ambas con un 3,4%) y Comunidad de Madrid (3,3%).



Por su parte, las regiones que registraron menor crecimiento real de su PIB fueron La Rioja (1,5%), la ciudad autónoma de Ceuta (1,6%), Castilla y León (1,7%) y la ciudad autónoma de Melilla (1,8%), mientras que Extremadura alcanzó un 2,1 por ciento.



De los 19 territorios regionales de España, 13 registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-28), que fue del 2,4%.